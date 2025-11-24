TP.HCM: Đội CSGT Bình Triệu tăng cường xử lý dừng đỗ xe sai quy định

Theo kế hoạch của Phòng CSGT Công an TP.HCM, hiện tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Đội CSGT Bình Triệu đảm trách tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là các hành vi vi phạm về dừng, đỗ của các phương tiện có xu hướng gia tăng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Do đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã chỉ đạo Đội CSGT Bình Triệu xây dựng kế hoạch cao điểm xử lý chuyên đề xe ô tô dừng, đỗ sai quy định, kết hợp kiểm soát nồng độ cồn, ma túy nhằm chuyển hóa tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đảm trách.

Ngay sau khi triển khai kế hoạch Đội CSGT Bình Triệu đã xử lý hàng chục lượt vi phạm dừng đỗ sai quy định ẢNH: Đ.X

Cụ thể, Đội CSGT Bình Triệu đảm trách các tuyến đường chính như: Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn, ĐT.741, ĐT.743, ĐT.747, ĐT.747B, ĐT.747C (thuộc địa phận Bình Dương cũ)... và địa bàn 12 phường: Lái Thiêu, Bình Hòa, Thuận An, Thuận Giao, An Phú, Tân Khánh, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bình Dương, Phú Lợi, một phần phường Thủ Dầu Một (đường ranh Huỳnh Văn Cù hướng về phường Thuận An), phường Chánh Hiệp (đường ranh quốc lộ 13 hướng về phường Bình Dương thuộc Bình Dương cũ).

Một chiếc xe tải đỗ trên vỉa hè bị xử phạt ẢNH: Đ.X

Phòng CSGT Công an TP.HCM yêu cầu Đội CSGT Bình Triệu tuần tra, kiểm soát thường xuyên (24/24); trong đó tập trung xử lý vi phạm vào các khung giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc (do xe dừng đỗ cản trở) và khung giờ ban đêm (từ 19 giờ - 5 giờ sáng hôm sau) khi các phương tiện vận tải thường tranh thủ dừng đỗ nghỉ ngơi sai quy định dọc đường.

Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý không có ngoại lệ ẢNH: Đ.X

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy ngay sau khi triển khai kế hoạch, Đội CSGT Bình Triệu đã xử lý hàng chục trường hợp dừng đỗ sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung nhiều các khu công nghiệp…