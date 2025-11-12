Công an TP.HCM xác minh hiện trường 48 căn nhà xây trái phép ở phường Tân Khánh

Liên quan đến vụ việc xây 48 căn nhà trái phép ở phường Tân Khánh, TP.HCM (phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ), ngày 12.11 Công an TP.HCM đã cử điều tra viên đến hiện trường để thu thập chứng cứ, xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng.

Theo Công an TP.HCM, vào năm 1999, hộ ông Trương Minh Ký (56 tuổi, ở phường Tân Khánh, TP.HCM) được UBND thành phố Tân Uyên (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đất) diện tích 5.802 m2 thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 ở phường Tân Phước Khánh.

Công an TP.HCM cử điều tra viên đến hiện trường xây nhà trái phép ở phường Tân Khánh ẢNH: Đ.X

Năm 2017, ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi, cùng ở phường Tân Khánh) có hành vi chiếm một phần thửa đất kể trên để xây nhà tạm nên đã xảy ra tranh chấp với ông Ký.

Năm 2019, ông Trương Minh Ký đã khởi kiện ông Hoàng và bà Út. Sau đó, TAND thị xã Tân Uyên (lúc bấy giờ) đã quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc ông Lê Văn Hoàng không được xây dựng, lắp ghép nhà tiền chế trên thửa đất số 87.

Thời điểm này ông Hoàng đã xây 7 căn nhà cấp 4 (1 căn do bà Út xây dựng) và 1 dãy nhà trọ đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện.

Các căn nhà xây trái phép trên đất của ông Trương Minh Ký ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, năm 2020, khi Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tân Uyên ban hành thông báo buộc tháo dỡ các công trình xây nhà trái phép thì trên thửa đất này đã có 25 căn nhà cấp 4, 2 dãy phòng trọ được xây dựng hoàn thiện và 5 căn nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng.

Sau đó, ông Hoàng và bà Út làm đơn khởi kiện ngược lại, yêu cầu TAND thị xã Tân Uyên tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ký, nhưng yêu cầu khởi kiện đã bị tòa án bác đơn. Thời điểm này đã có 48 căn nhà xây dựng trái phép trên khu đất.

Xây nhà trái phép trên đất người khác

Đến tháng 9.2023, TAND thành phố Tân Uyên phục hồi giải quyết đơn kiện của ông Ký đối với ông Hoàng, bà Út. Ngày 23.7.2024, TAND thành phố Tân Uyên xét xử sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Trương Minh Ký, buộc ông Hoàng, bà Út và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tháo dỡ toàn bộ tài sản, trả lại đất cho nguyên đơn.

Đồng thời, đến ngày 28.2.2025, TAND thành phố Tân Uyên cũ (nay là TAND khu vực 17, TP.HCM) cũng đã kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng.

TAND thành phố Tân Uyên cũ xét xử vụ xây nhà trái phép ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định, mặc dù bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, xác định thửa đất số 87 thuộc quyền sử dụng hợp pháp của hộ ông Trương Minh Ký, tuy nhiên ông Hoàng vẫn cung cấp thông tin đất của ông Hoàng nhận thừa kế từ người mẹ để tiếp tục chuyển nhượng đất cho nhiều người thông qua việc lập giấy tay, vi bằng.

Những người nhận chuyển nhượng nhà, đất từ ông Hoàng chủ yếu là người dân lao động ở các tỉnh, thành đến tỉnh Bình Dương làm ăn, sinh sống, điều kiện kinh tế khó khăn.

Cách thức ông Hoàng thực hiện là xây nhà rồi bán nhà, đất với giá từ khoảng 200 triệu đồng đến 1,2 tỉ đồng/căn, ước tính số tiền ông Hoàng nhận được khoảng 27 tỉ đồng.

Mặc dù chính quyền địa phương có bảng thông báo ngay tại khu vực công trình nhưng những căn nhà vẫn bị bán cho người khác ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ xem xét trách nhiệm hình sự, Công an TP.HCM đang tiến hành đo vẽ sơ đồ vị trí, chụp ảnh hiện trạng toàn bộ diện tích khu đất (thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16 tại phường Tân Khánh) và 48 công trình.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu Công an phường Tân Khánh cung cấp danh sách các hộ dân đang sinh sống trên thửa đất số 87 và yêu cầu điều tra viên ghi nhận đầy đủ thông tin người đang sinh sống trong từng công trình (nhà ở, phòng trọ), đồng thời tiến hành ghi lời khai ngay tại hiện trường.



