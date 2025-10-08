TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà, người xây phản tố đòi 'chia' đất

Ngày 8.10, TAND TP.HCM đã có quyết định chuyển vụ tranh chấp quyền sử dụng đất ở xã Trừ Văn Thố cho TAND khu vực 19 (TP.HCM) giải quyết theo quy định của pháp luật, liên quan đến việc xây nhầm nhà trên đất của người khác. Trong đó, bị đơn phản tố, yêu cầu tòa án tuyên hủy sổ đất, công nhận phần diện tích đất xây dựng trái phép là của mình.

Theo đó, vào ngày 4.4.2023, ông V.D.C có đơn khởi kiện ông N.K.H và bà H.T.L (cùng ở xã Trừ Văn Thố, TP.HCM) yêu cầu trả lại diện tích đã chiếm dụng trái phép và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình.

Căn nhà được xây dựng hoàn thiện ở xã Trừ Văn Thố, TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo quyết định của TAND TP.HCM thể hiện: vào ngày 9.4.2025, bà H.T.L có đơn phản tố yêu cầu TAND TP.HCM hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt sổ đất, số thửa 241) cấp cho ông V.D.C và được công nhận diện tích 226m2 đất (trong thửa 241) cùng với căn nhà đã xây trên đất là của mình.

Tương tự, ngày 27.5.2025 ông N.K.H (người có đất gần đất ông V.D.C - PV) cũng có đơn phản tố, yêu cầu tòa án hủy sổ đất (số thửa 241) cấp cho ông V.D.C và công nhận diện tích 127m2 là của ông H.

Nhiều lần báo chính quyền, nhưng nhà xây trái phép vẫn mọc lên

Theo đơn khởi kiện của ông V.D.C, tháng 7.2019 gia đình ông nhận chuyển nhượng thửa đất 241, tờ bản đồ số 27 ở xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ (nay là xã Trừ Văn Thố, TP.HCM) của ông T.V.L và sau đó được cơ quan có thẩm quyền cập nhật biến động (ngày 19.8.2019) sang tên ông V.D.C.

Căn nhà được xác định xây dựng từ năm 2020 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tại thời điểm ông V.D.C nhận chuyển nhượng thửa đất 241 có diện tích hơn 1.117m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm (đến thời điểm hiện tại vẫn là đất trồng cây lâu năm) và trên đất có 1 căn nhà tạm khoảng 40m2 cũ nát.

Đến khoảng tháng 3.2020, ông V.D.C đi kiểm tra hiện trạng đất của mình thì phát hiện có nhóm người đang đào móng để xây nhà nên vội vàng đến UBND xã Trừ Văn Thố lúc bấy giờ để báo chính quyền giải quyết. Sau nhiều lần trình báo, UBND xã Trừ Văn Thố (cũ) vẫn không giải quyết, ngăn chặn.

Tháng 6.2020 căn nhà xây đã gần hoàn thành phần thô, ông V.D.C báo chính quyền địa phương nhưng không được giải quyết ẢNH: V.D.C

Đến tháng 6.2020, dù căn nhà đã hoàn thành xong phần thô và ông V.D.C liên tục khiếu nại lên UBND xã Trừ Văn Thố cũ, nhưng chính quyền địa phương vẫn im lặng.

Sau đó thì căn nhà xây dựng trái phép đã được hoàn thành ẢNH: V.D.C

Không có giấy tờ liên quan vẫn khẳng định đất của mình

Sau nhiều lần ông V.D.C xuôi ngược để cầu cứu chính quyền địa phương, đến khoảng tháng 3.2023 khi căn nhà đã hoàn thiện trên thửa đất 241, thì UBND xã Trừ Văn Thố mới tiến hành hòa giải giữa các bên tranh chấp, nhưng chỉ cho kết quả: "Đề nghị chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên xem xét giải quyết".

Cũng tại buổi hòa giải (ngày 9.3.2023 do UBND xã Trừ Văn Thố cũ chủ trì), bà H.T.L cho rằng khoảng năm 1994 gia đình bà có mua lô đất với diện tích đất ngang 10 mét ngang, chiều dọc chạy cặp với thửa đất 241 của ông V.D.C.

Không có giấy tờ, người xây nhà vẫn đòi công nhận nhà và đất là của mình ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong đó, bà H.T.L khẳng định căn nhà bà đã xây dựng có chiều ngang khoảng 4 mét, chiều dài khoảng 21 mét (đang tranh chấp) hiện nay là thuộc quyền quản lý sử dụng của gia đình bà.

Tuy nhiên, bà H.T.L lại cho hay: "Nguồn gốc chứng từ có liên quan đến thửa đất hiện nay tôi đang sử dụng là không có", ý kiến của bà H.T.L thể hiện trong nội dung biên bản hòa giải. Còn ông N.K.H thì không có ý kiến thể hiện trong biên bản (vắng mặt).

Quá bức xúc, ông V.D.C đã làm đơn khởi kiện ra TAND huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 19 – TP.HCM).

Quá trình giải quyết, vụ án dân sự đã được chuyển lên TAND tỉnh Bình Dương cũ (theo thẩm quyền) rồi lại tiếp tục chuyển lên TAND TP.HCM (sau sáp nhập tỉnh), rồi đến nay lại chuyển về TAND khu vực 19-TP.HCM như đã nêu trên.