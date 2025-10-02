TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ đất bất ngờ thành bị đơn

Ngày 2.10, bà N.T.H, chủ thửa đất số 799 (tờ bản đồ 48, khu phố Phú Hòa 8, phường Phú Lợi, TP.HCM) cho biết hiện vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 799 đang được TAND khu vực 15 (TP.HCM) tiếp tục giải quyết do người xây nhầm nhà trên đất của bà H. khởi kiện.

Bà N.T.H cho biết cuối năm 2023 bà nhận chuyển nhượng thửa đất số 799 (thời điểm này là ở khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ; nay là khu phố Phú Hòa 8, phường Phú Lợi, TP.HCM) của một người em cùng quê, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Bà N.T.H bị người khác xây nhầm nhà lên đất của mình ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến đầu năm 2024, bà N.T.H làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng để cất nhà ở thì bất ngờ được cơ quan chức năng thông báo (sau khi kiểm tra, đo đạc hiện trạng) thửa đất đã có nhà nên không thể cấp giấy phép xây dựng.

Thời điểm này bà N.T.H vô cùng hoang mang không hiểu vì sao chỉ sau vài tháng sang nhượng lại có người xây nhầm nhà ở trên thửa đất của mình.

Sau đó, bà N.T.H làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng và UBND phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) đã vào cuộc giải quyết.

Người xây nhầm nhà "tự bỏ về"

Theo biên bản ngày 21.5.2024 của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai phường Phú Hòa cũ (nay là phường Phú Lợi) xác định bà N.T.H là chủ thửa đất số 799 đã bị ông Đ.V.N, chủ thửa đất số 798 "sử dụng nhầm thửa" để xây nhà.

Biên bản ghi rõ ông Đ.V.N tự bỏ về và không ký biên bản hòa giải ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo biên bản trên, ông Đ.V.N cho rằng trước đây ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 798 và được chủ đất (người đã sang nhượng cho ông N.) chỉ vị trí mà ông N. đã xây căn nhà từ đầu năm 2022.

"Nay, nếu đúng như sự việc là tôi đã sử dụng nhầm thửa, tôi có ý kiến thỏa thuận với cô H. như sau: lập thủ tục chuyển nhượng qua lại với nhau giữa tôi với cô H., chi phí bên tôi chịu…" - biên bản thể hiện ý kiến của ông Đ.V.N.

Tuy nhiên, bà N.T.H không chấp nhận yêu cầu thỏa thuận của ông N. với lý do vị trí đất của bà có nhiều lợi thế hơn và: "Tôi được cơ quan chức năng xác định vị trí thửa đất số 799 của tôi hiện tại là ngay vị trí đất mà ông N. đã quản lý sử dụng xây dựng nhà để ở. Tôi không chấp nhận các ý kiến nêu trên của ông N., tôi chỉ muốn sử dụng đất đúng với vị trí thửa đất 799 mà cơ quan chức năng xác định vị trí và cấp giấy chứng nhận cho tôi" - ý kiến của bà N.T.H thể hiện trong biên bản.

Bà H. cho rằng vị trí đất của bà có nhiều lợi thế hơn và không chấp nhận đổi đất ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, sau khi Hội đồng hòa giải phường Phú Hòa chỉ ra các quy định pháp luật để các bên liên quan nắm và đưa ra các ý kiến thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo các quy định pháp luật và không trái đạo đức xã hội…, đồng thời xác định buổi hòa giải không thành thì ông N. tự bỏ ra về không ký vào biên bản.

Chủ đất bất ngờ bị triệu tập đến tòa

Theo bà N.T.H, sau khi hòa giải không thành ở UBND phường Phú Hòa cũ, đến tháng 12.2024 bà H. bất ngờ bị TAND thành phố Thủ Dầu Một cũ triệu tập đến tòa để giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất do ông Đ.V.N là nguyên đơn, còn bà N.T.H là bị đơn.

Sau khi bà N.T.H bị triệu tập đến tòa nhiều lần để hòa giải và không có thỏa thuận nào được hai bên chấp nhận, dẫn đến ngày 26.12.2024 TAND thành phố Thủ Dầu Một ra thông báo thụ lý vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn và bị đơn.

Bà N.T.H bất ngờ bị người xây nhà trên đất của bà khởi kiện ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo nội dung thông báo thụ lý vụ án dân sự của TAND thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 15, TP.HCM), ông Đ.V.N khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết, công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng thửa đất số 799 (của bà N.T.H) là của ông N.

Ngoài ra, ông Đ.V.N cũng yêu cầu tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N. và bà H. theo đúng vị trí thửa đất thực tế đang sử dụng. Ông Đ.V.N cũng nộp kèm đơn khởi kiện một số tài liệu, chứng cứ, trong đó có bản vẽ xin giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng (bản phô tô)…

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà N.T.H cho biết bà không chấp nhận đổi đất như yêu cầu của ông N. do đất của bà có vị trí lợi thế hơn là giáp với con rạch được nhà nước quy hoạch.

Bà H. cũng không chấp nhận mua lại căn nhà theo đề nghị của ông N. do bà cần xây nhà có công năng sử dụng phù hợp với sinh hoạt của gia đình.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó tại xã Bàu Bàng (TP.HCM, thuộc Bình Dương cũ) cũng xảy ra tranh chấp do ông T.V.N xây nhầm nhà lên 2 thửa đất của bà N.T.A.N nhưng ông N. không thừa nhận sai mặc dù có phán quyết của tòa án, và vụ việc kéo dài cho đến nay UBND xã Bàu Bàng đang tiếp tục giải quyết.

Còn tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM) cũng xảy ra trường hợp tương tự khi ông N.M.T đã xây nhầm nhà lên đất của bà V.T.T (vị trí đất ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương hòa giải, ông N.M.T đã chủ động xin lỗi bà V.T.T và thuê "thần đèn" để di dời căn nhà về đúng vị trí, trả lại đất cho bà T.