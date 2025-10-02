Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ đất bất ngờ thành bị đơn

Đỗ Trường
Đỗ Trường
02/10/2025 08:11 GMT+7

TAND khu vực 15 (TP.HCM) đang thụ lý vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là người xây nhầm nhà trên đất của người khác, còn chủ đất thì vô cùng bức xúc khi bất ngờ trở thành bị đơn.

Ngày 2.10, bà N.T.H, chủ thửa đất số 799 (tờ bản đồ 48, khu phố Phú Hòa 8, phường Phú Lợi, TP.HCM) cho biết hiện vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng thửa đất số 799 đang được TAND khu vực 15 (TP.HCM) tiếp tục giải quyết do người xây nhầm nhà trên đất của bà H. khởi kiện.

Bà N.T.H cho biết cuối năm 2023 bà nhận chuyển nhượng thửa đất số 799 (thời điểm này là ở khu phố 8, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ; nay là khu phố Phú Hòa 8, phường Phú Lợi, TP.HCM) của một người em cùng quê, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ đất bất ngờ thành bị đơn- Ảnh 1.

Bà N.T.H bị người khác xây nhầm nhà lên đất của mình

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến đầu năm 2024, bà N.T.H làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng để cất nhà ở thì bất ngờ được cơ quan chức năng thông báo (sau khi kiểm tra, đo đạc hiện trạng) thửa đất đã có nhà nên không thể cấp giấy phép xây dựng.

Thời điểm này bà N.T.H vô cùng hoang mang không hiểu vì sao chỉ sau vài tháng sang nhượng lại có người xây nhầm nhà ở trên thửa đất của mình.

Sau đó, bà N.T.H làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng và UBND phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ) đã vào cuộc giải quyết.

Người xây nhầm nhà "tự bỏ về"

Theo biên bản ngày 21.5.2024 của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai phường Phú Hòa cũ (nay là phường Phú Lợi) xác định bà N.T.H là chủ thửa đất số 799 đã bị ông Đ.V.N, chủ thửa đất số 798 "sử dụng nhầm thửa" để xây nhà.

TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ đất bất ngờ thành bị đơn- Ảnh 2.

Biên bản ghi rõ ông Đ.V.N tự bỏ về và không ký biên bản hòa giải

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Cũng theo biên bản trên, ông Đ.V.N cho rằng trước đây ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 798 và được chủ đất (người đã sang nhượng cho ông N.) chỉ vị trí mà ông N. đã xây căn nhà từ đầu năm 2022.

"Nay, nếu đúng như sự việc là tôi đã sử dụng nhầm thửa, tôi có ý kiến thỏa thuận với cô H. như sau: lập thủ tục chuyển nhượng qua lại với nhau giữa tôi với cô H., chi phí bên tôi chịu…" - biên bản thể hiện ý kiến của ông Đ.V.N.

Tuy nhiên, bà N.T.H không chấp nhận yêu cầu thỏa thuận của ông N. với lý do vị trí đất của bà có nhiều lợi thế hơn và: "Tôi được cơ quan chức năng xác định vị trí thửa đất số 799 của tôi hiện tại là ngay vị trí đất mà ông N. đã quản lý sử dụng xây dựng nhà để ở. Tôi không chấp nhận các ý kiến nêu trên của ông N., tôi chỉ muốn sử dụng đất đúng với vị trí thửa đất 799 mà cơ quan chức năng xác định vị trí và cấp giấy chứng nhận cho tôi" - ý kiến của bà N.T.H thể hiện trong biên bản.

TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ đất bất ngờ thành bị đơn- Ảnh 3.

Bà H. cho rằng vị trí đất của bà có nhiều lợi thế hơn và không chấp nhận đổi đất

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đáng chú ý, sau khi Hội đồng hòa giải phường Phú Hòa chỉ ra các quy định pháp luật để các bên liên quan nắm và đưa ra các ý kiến thỏa thuận trên cơ sở đảm bảo các quy định pháp luật và không trái đạo đức xã hội…, đồng thời xác định buổi hòa giải không thành thì ông N. tự bỏ ra về không ký vào biên bản.

Chủ đất bất ngờ bị triệu tập đến tòa

Theo bà N.T.H, sau khi hòa giải không thành ở UBND phường Phú Hòa cũ, đến tháng 12.2024 bà H. bất ngờ bị TAND thành phố Thủ Dầu Một cũ triệu tập đến tòa để giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất do ông Đ.V.N là nguyên đơn, còn bà N.T.H là bị đơn.

Sau khi bà N.T.H bị triệu tập đến tòa nhiều lần để hòa giải và không có thỏa thuận nào được hai bên chấp nhận, dẫn đến ngày 26.12.2024 TAND thành phố Thủ Dầu Một ra thông báo thụ lý vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn và bị đơn.

TP.HCM: Thêm vụ xây nhầm nhà trên đất người khác, chủ đất bất ngờ thành bị đơn- Ảnh 4.

Bà N.T.H bất ngờ bị người xây nhà trên đất của bà khởi kiện

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo nội dung thông báo thụ lý vụ án dân sự của TAND thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 15, TP.HCM), ông Đ.V.N khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết, công nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng thửa đất số 799 (của bà N.T.H) là của ông N.

Ngoài ra, ông Đ.V.N cũng yêu cầu tòa án kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông N. và bà H. theo đúng vị trí thửa đất thực tế đang sử dụng. Ông Đ.V.N cũng nộp kèm đơn khởi kiện một số tài liệu, chứng cứ, trong đó có bản vẽ xin giấy phép xây dựng và giấy phép xây dựng (bản phô tô)…

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà N.T.H cho biết bà không chấp nhận đổi đất như yêu cầu của ông N. do đất của bà có vị trí lợi thế hơn là giáp với con rạch được nhà nước quy hoạch.

Bà H. cũng không chấp nhận mua lại căn nhà theo đề nghị của ông N. do bà cần xây nhà có công năng sử dụng phù hợp với sinh hoạt của gia đình.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó tại xã Bàu Bàng (TP.HCM, thuộc Bình Dương cũ) cũng xảy ra tranh chấp do ông T.V.N xây nhầm nhà lên 2 thửa đất của bà N.T.A.N nhưng ông N. không thừa nhận sai mặc dù có phán quyết của tòa án, và vụ việc kéo dài cho đến nay UBND xã Bàu Bàng đang tiếp tục giải quyết.

Còn tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM) cũng xảy ra trường hợp tương tự khi ông N.M.T đã xây nhầm nhà lên đất của bà V.T.T (vị trí đất ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Tuy nhiên, sau khi chính quyền địa phương hòa giải, ông N.M.T đã chủ động xin lỗi bà V.T.T và thuê "thần đèn" để di dời căn nhà về đúng vị trí, trả lại đất cho bà T.

Tin liên quan

Xây nhầm nhà trên đất người khác ở xã Bàu Bàng: Người xây dựng không nhận sai

Xây nhầm nhà trên đất người khác ở xã Bàu Bàng: Người xây dựng không nhận sai

Làm việc với cơ quan chức năng xã Bàu Bàng (TP.HCM), ông T.V.N, người đã xây nhầm nhà trên đất của bà N.T.A.N vẫn khẳng định theo hiện trạng thực tế thì căn nhà gia đình ông T.V.N xây là không sai.

Cử tri TP.HCM nói phải xem xét trách nhiệm cán bộ để xây 'nhầm' nhà

TP.HCM: Vụ xây nhầm nhà ở xã Bàu Bàng, phương án cuối sẽ buộc tháo dỡ

Khám phá thêm chủ đề

xây nhầm nhà xây nhầm nhà trên đất người khác TP.HCM tòa án xã Bàu Bàng phường Phú Lợi Quyền sử dụng đất Tranh chấp Hòa giải Giấy Phép Xây Dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận