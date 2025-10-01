Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề xuất Becamex làm đường sắt nhanh kết nối TP.HCM, Cần Thơ

Theo báo cáo của Tập đoàn Becamex, tuyến đường sắt nhanh kết nối trung tâm TP.HCM đến Cái Mép - Bàu Bàng - Cần Thơ có tổng chiều dài trên 312km được chia thành 2 đoạn tuyến; gồm: Đoạn tuyến Bàu Bàng (huyện Bàu Bàng, Bình Dương cũ) – An Bình (thành phố Dĩ An, Bình Dương cũ) – Cái Mép (thành phố Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài khoảng 136,65km và đoạn tuyến TP.HCM - Cần Thơ dài khoảng 175,2km.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuyến đường sắt được thiết kế có vận tốc 160km/giờ đối với tàu khách và 120km/giờ đối với tàu hàng (đoạn tuyến Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép); vận tốc 200km/giờ đối với tàu khách và 160km/giờ đối với tàu hàng (đoạn tuyến TP.HCM - Cần Thơ).

Tuyến đường sắt được sử dụng công nghệ điện 25kV để giảm khí thải và tăng hiệu quả vận chuyển, tiết kiệm khoảng 2,2 tỉ USD/năm chi phí logistics.

Tổng vốn đầu tư đoạn tuyến Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép chi phí xây dựng và giải phóng mặt bằng khoảng 152 tỉ đồng/km; đoạn TP.HCM - Cần Thơ khoảng 238 tỉ đồng/km.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (giữa) trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Becamex ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo đó, Becamex kiến nghị UBND TP.HCM áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (theo cơ chế đặc thù) và tiền sử dụng đất; cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu công trình và sử dụng các nguồn vốn vay ODA, các quỹ đầu tư… để thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC cũng kiến nghị UBND TP.HCM để cho Becamex Tokyu (liên doanh giữa Tập đoàn Becamex với Tập đoàn Tokyu Nhật Bản) thực hiện dự án.

Đề xuất Chính phủ chấp thuận TP.HCM làm tuyến đường sắt

Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị cần làm rõ Becamex muốn nghiên cứu tuyến Bàu Bàng – An Bình hay toàn tuyến Bàu Bàng – An Bình – Cái Mép.

"Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu hướng tuyến như đề xuất của tuyến đường sắt này, như vậy cần làm rõ Becamex muốn làm chủ đầu tư thì phải xin Thủ tướng giao cho TP.HCM và TP.HCM giao cho Becamex. Còn Becamex làm tổng thầu thì cũng cần phải làm rõ" - ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nói.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh đề xuất của Becamex nhằm góp phần vào sự phát triển của TP.HCM mới.

"Tuyến đường sắt Bàu Bàng - An Bình - Cái Mép sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ giao cho TP.HCM làm; nếu chờ các bộ ngành thì lâu lắm, mình phải tự cứu mình trước. TP.HCM thống nhất giao cho Becamex nghiên cứu, thực hiện nhưng phải xin phép Chính phủ và tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ chấp thuận" – Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng đề nghị TP.HCM phải tập trung nguồn lực để thực hiện cho được dự án đường sắt kể trên.