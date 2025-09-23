Đường sắt kết nối TP.HCM - sân bay Long Thành không thể chậm trễ

Như Thanh Niên đề cập, đường sắt được coi là yếu tố kết nối quyết định hiệu quả của siêu sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác. Thế nhưng đến nay sân bay chuẩn bị vận hành thì các tuyến metro, đường sắt vẫn còn loay hoay trên kế hoạch.

Tuyến metro số 1 TP.HCM sẽ được nối dài tới Đồng Nai, kết nối thẳng vào sân bay Long Thành ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành là dự án phục vụ vận tải hành khách tốc độ cao từ trung tâm TP.HCM tới sân bay, thời gian dự kiến chỉ khoảng 20 - 25 phút, kết nối đồng bộ với mạng lưới metro. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, ngay khi khởi động dự án sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đã bắt đầu được nghiên cứu.

Từ năm 2019, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, song do nhiều vướng mắc nên đến năm 2024 báo cáo mới hoàn thành.

Để dự án triển khai nhanh chóng và đồng bộ, Bộ Xây dựng đến nay đã 2 lần trình Chính phủ phương án giao TP.HCM chủ trì xây dựng tuyến đường sắt này, nhưng vẫn chưa được thông qua. Trường hợp được thông qua ngay trong năm nay, cộng với một hệ thống cơ chế đặc thù, đặc biệt được áp dụng, trong điều kiện thi công thuận lợi nhất, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến đến năm 2029 mới xong.

Mới đây, các nhà đầu tư vừa chính thức đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai phương án hướng tuyến đối với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trấn Biên - sân bay Long Thành.

Phải làm nhanh

Bày tỏ sự sốt ruột khi thời điểm sân bay Long Thành đi vào hoạt động đã gần kề, dự kiến trong năm 2026, nhưng các tuyến kết nối vẫn đang hạn chế, bạn đọc (BĐ) Nguyen Huu băn khoăn: "Nếu chỉ trông vào tuyến quốc lộ 51 để kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành thì căng quá. Vì tuyến này thường kẹt xe. Các tuyến đường bộ khác vẫn đang triển khai, đường sắt hay metro thì vẫn đang chờ khởi công". Tán thành, BĐ Dương Mạnh Thường Quân nhận xét: "Phải làm nhanh thôi. Nếu không làm nhanh tuyến metro kết nối sân bay Long Thành, tôi e rằng sẽ kẹt xe kinh khủng".

Đề cập đến mức độ cấp thiết liên thông sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, BĐ Minh Nghĩa nêu: "Thủ tướng đã yêu cầu báo cáo sớm nhất phương án khai thác hai sân bay, thế nhưng tốc độ hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vẫn đang chậm hơn tốc độ hoàn thành sân bay Long Thành. Điều này đáng lo".

Chậm trễ là lãng phí

Nhiều BĐ khẳng định nếu xảy ra tình huống hành khách, hàng hóa tốn quá nhiều thời gian để di chuyển từ TP.HCM ra đến sân bay Long Thành thì đó chính là sự lãng phí.

BĐ anhhoang nêu ý kiến: "Các tuyến kết nối là chiến lược căn cơ của sân bay Long Thành vì hệ thống này sẽ liên thông với sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ sống còn cho hệ thống logistics". Đồng ý với quan điểm càng để chậm trễ càng có nguy cơ xảy ra lãng phí, BĐ dawmyl chia sẻ: "Có thể ưu tiên làm trước tuyến metro sân bay Long Thành - Thủ Thiêm vì tuyến này ít đi ngầm, sẽ làm nhanh; sau đó hoàn thiện tuyến Thủ Thiêm - sân bay Tân Sơn Nhất".

Để vai trò của sân bay Long Thành ngay lập tức mang lại hiệu quả thực tế, BĐ Thuan Nguyen Van đề nghị: "Phải nhanh thôi, gấp lắm rồi. Tôi nghĩ xây dựng các tuyến metro, đường sắt kết nối là rất cần thiết. Dĩ nhiên còn phải tùy thuộc vào thành phần nguồn vốn đầu tư, cấp nào duyệt mức đầu tư công. Dù cấp nào, người dân cũng mong khâu lập dự án và phê duyệt càng nhanh càng tốt". Còn BĐ Hòa Minh gợi ý: "Hạ tầng kết nối TP.HCM - sân bay Long Thành cần được triển khai theo cơ chế đặc biệt, chứ cứ theo cơ chế bình thường sẽ không thể đáp ứng".