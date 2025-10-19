Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Một ngày thực hiện mệnh lệnh của cục trưởng, CSGT toàn quốc xử lý 3.829 'ma men'

Trần Cường
Trần Cường
19/10/2025 11:04 GMT+7

Thực hiện mệnh lệnh kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng 1 thời điểm trên toàn quốc của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát đối với hơn 111.000 tài xế, qua đó phát hiện, xử lý 3.829 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đại diện Cục CSGT, căn cứ Điện 939/HT của Cục CSGT về việc bố trí lực lượng ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm trên toàn quốc, ngày 18.10, Cục trưởng Cục CSGT đã phát lệnh kiểm tra chuyên đề ở 2 khung giờ cố định, buổi trưa từ 12 - 14 giờ 30 và buổi tối từ 19 - 22 giờ.

Mệnh lệnh này thực hiện trên toàn quốc và chỉ diễn ra trong ngày 18.10.

Một ngày thực hiện mệnh lệnh của cục trưởng, CSGT toàn quốc xử lý 3.829 'ma men'- Ảnh 1.

Lực lượng của Cục CSGT kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

ẢNH: V.H

Theo đó, trong khung giờ từ 12 - 14 giờ 30 ngày 18.10, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm soát nồng độ cồn đối với 48.214 lượt phương tiện, qua đó lập biên bản xử lý 1.294 trường hợp vi phạm, trong đó có 2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe mô tô và 17 xe thô sơ.

Từ 19 - 22 giờ ngày 18.10, tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của cục trưởng, CSGT toàn quốc kiểm soát nồng độ cồn đối với 63.240 tài xế, lập biên bản xử lý 2.523 trường hợp vi phạm. Trong đó Bắc Ninh có 259 trường hợp vi phạm, Hải Phòng 207 trường hợp, Phú Thọ 198 trường hợp, An Giang 187 trường hợp…

Tổng hợp kết quả, CSGT toàn quốc đã kiểm soát 111.542 tài xế, phát hiện và xử lý 3.829 trường hợp vi phạm. Trong đó xe khách vi phạm 4 trường hợp, 18 xe tải, 147 xe con, 3.613 xe mô tô và 45 xe thô sơ.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đánh giá kết quả này phản ánh thói quen của một bộ phận người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm quy định về nghiêm cấm người điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Tại các thành phố lớn có kết quả xử lý mặc dù cao nhưng chưa tương xứng với tình hình thực tế trên tuyến, địa bàn.

Theo thiếu tướng Bình, trong ngày 18.10, lực lượng CSGT đã xử lý 3.829 người vi phạm nồng độ cồn, ngăn chặn nguy cơ xảy ra 3.829 vụ tai nạn, va chạm giao thông có nguyên nhân xuất phát từ người lái xe có nồng độ cồn là con số đáng báo động.

Cục CSGT cho hay, việc toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của cục trưởng, cùng ra quân kiểm soát chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ diễn ra thường xuyên, liên tục, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết cho đến khi người dân hình thành thói quen.

