Có thể mách Cục CSGT nếu bị lạm thu phí sát hạch, cấp đổi GPLX

Chiều 3.10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thực hiện chuyển đổi số, lực lượng CSGT toàn quốc đang đẩy mạnh cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) qua dịch vụ công trực tuyến, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của người dân và từng bước hạn chế tiếp nhận hồ sơ trực tiếp.

Lực lượng CSGT đang đẩy mạnh cấp đổi GPLX qua dịch vụ công trực tuyến ẢNH: MINH NHẬT

Theo đại diện Cục CSGT, các khoản lệ phí trong công tác sát hạch và cấp đổi GPLX được niêm yết cụ thể, theo quy định của Bộ Tài chính.

Cụ thể, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi GPLX là 135.000 đồng/lần. Phí sát hạch lý thuyết từ 60.000 - 100.000 đồng/lần tùy hạng xe; phí sát hạch thực hành từ 70.000 - 350.000 đồng/lần tùy hạng xe và 100.000 đồng/lần sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Mức lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính ẢNH: C08

Đại diện Cục CSGT khẳng định, ngoài các khoản phí, lệ phí kể trên, hội đồng sát hạch không thu thêm bất kỳ loại phí, lệ phí nào khác.

Do vậy, khi tham gia sát hạch, nếu học viên phát hiện trung tâm đào tạo, trung tâm sát hạch nào thu thêm các khoản tiền thì cần thông tin về đường dây nóng của Phòng CSGT công an các địa phương và của Cục CSGT qua 2 số 0692342608 và 0995676767.

Theo đại diện Cục CSGT, khi tham gia giao thông, ngoài việc dùng thông tin GPLX trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dân có thể khai thác thông tin trên trang thông tin điện tử về GPLX (http://gplx.csgt.bca.gov.vn) hoặc ứng dụng VNetraffic.

Đại diện Cục CSGT khẳng định dữ liệu qua các phương thức trên có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ đó.