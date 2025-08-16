Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Có thể ‘mách’ Cục trưởng nếu CSGT đòi kiểm tra GPLX bản cứng

Trần Cường
Trần Cường
16/08/2025 08:03 GMT+7

Nếu CSGT không chấp nhận việc kiểm tra GPLX trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi GPLX bản vật lý, người dân có thể cung cấp thông tin cho Cục trưởng Cục CSGT và qua Fanpage Cục CSGT.

Theo Cục CSGT Bộ Công an, qua theo dõi những thông tin phản ánh về đường dây nóng và Fanpage Facebook "Cục Cảnh sát giao thông", thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã nắm bắt được những thắc mắc của người dân về sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Có thể ‘mách’ thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nếu CSGT đòi buộc có GPLX bản vật lý - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, đã công khai số điện thoại đang sử dụng, để người dân có thể phản ánh những bất cập về giao thông

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cục CSGT cho hay, số lượng GPLX bản vật lý chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, với các trường hợp sau khi thi sát hạch GPLX đạt yêu cầu (đỗ) là đã đủ điều kiện để điều khiển xe trên đường.

Tương tự, người đổi GPLX xe thành công trên hệ thống cũng đủ điều kiện lái xe trên đường. CSGT kiểm soát giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, không được đòi hỏi phải có GPLX bản vật lý. 

Do vậy, người dân chỉ cần cung cấp cho lực lượng kiểm soát GPLX trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoặc các giấy tờ như căn cước công dân, số GPLX nếu có, hoặc giấy hẹn do CSGT cấp đối với trường hợp đỗ sát hạch lái xe, thực hiện thủ tục cấp đổi GPLX trực tiếp.

Có thể ‘mách’ thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nếu CSGT đòi buộc có GPLX bản vật lý - Ảnh 2.

Có nhiều cách để kiểm tra thông tin GPLX của người dân, CSGT không được đòi hỏi người dân phải có GPLX bản vật lý

ẢNH: ANH TUÂN

Từ những giấy tờ, thông tin người dân cung cấp kể trên, lực lượng CSGT sẽ kiểm tra được thông tin GPLX trên hệ thống.

Như vậy, thay vì phải chờ có GPLX bản cứng mới được lái xe như trước, người dân chỉ cần sát hạch đỗ hoặc cấp đổi thành công trên hệ thống là đủ điều kiện lái xe.

Cục CSGT cho hay, nếu người dân gặp CSGT không chấp nhận việc kiểm tra GPLX trên môi trường điện tử hoặc đòi hỏi phải có GPLX bản vật lý thì có thể cung cấp thông tin thời gian, địa điểm, lực lượng CSGT kiểm soát… tới số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539) và qua Fanpage Cục CSGT.

Theo Cục CSGT, người dân đã học tại các trung tâm đào tạo lái xe, cần kiểm tra xem trung tâm đó đã nộp hồ sơ đăng ký sát hạch lái xe tại cơ quan CSGT chưa. Nếu đã nộp mà bị kéo dài thời gian chờ đợi sát hạch, cũng có thể thông tin tại các kênh trên để được hỗ trợ giải quyết.

