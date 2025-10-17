Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

CSGT xử lý vụ tài xế xe tải chèn ép và đập kính ô tô

Trần Kha - Vũ Phượng
17/10/2025 22:16 GMT+7

Đội Cảnh sát giao thông An Sương tiến hành xác minh, xử lý vụ tài xế chèn ép và đập kính ô tô trên đường Lê Quang Đạo.

Ngày 17.10, Đội Cảnh sát giao thông An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM) đã làm việc với 2 tài xế liên quan đến vụ chèn ép và đập kính ô tô trên đường Lê Quang Đạo.

CSGT xử lý vụ tài xế xe tải chèn ép và đập kính ô tô- Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông làm việc với 2 tài xế

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, qua theo dõi mạng xã hội, trưa cùng ngày, Đội Cảnh sát giao thông An Sương phát hiện clip trên TikTok, Facebook ghi lại cảnh tài xế xe tải đuổi theo, chèn ép và dừng ô tô con giữa đường, gây mất an toàn giao thông.

Sau đó, tài xế xe tải bước xuống, tay cầm vật cứng giống tuýp sắt, đập mạnh vào kính ô tô. Tài xế ô tô cũng xuống xe, dẫn đến tranh cãi gay gắt giữa hai bên ngay trên đường, gây cản trở giao thông.

Chiều 17.10, Đội Cảnh sát giao thông An Sương mời 2 tài xế liên quan đến vụ việc này đến trụ sở để xác minh.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ ngày 16.10, tại giao lộ Lê Quang Đạo - Lê Thị Hà, tài xế T.L.T (42 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe tải biển số 66H - 014.xx, lưu thông trên làn đường hỗn hợp (hướng từ vòng xoay An Sương về Tây Ninh). Trong lúc dừng đèn đỏ, giữa T.L.T xảy ra mâu thuẫn với T.K.L (34 tuổi, ở tỉnh Cà Mau), điều khiển ô tô con biển số 50E - 058.xx.

Tài xế xe tải quyết chèn ép ô tô, rút gậy gây náo loạn giữa đường

Sau mâu thuẫn, T. điều khiển xe tải đuổi theo, chèn ép buộc L. dừng ô tô bên lề trái. Tiếp đó, người này dùng vật giống thanh sắt đập vào kính bên trái xe của L., rồi rời đi.

Vụ việc hiện được Đội Cảnh sát giao thông An Sương phối hợp Công an xã Hóc Môn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Bình luận (0)

