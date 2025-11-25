Không khí lạnh cường độ rất mạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao (1.500 - 5.000 m) tạo vùng hội tụ ẩm khổng lồ từ tầng thấp đến tầng cao.

Trong khi đó, dãy Trường Sơn đóng vai trò "bức tường chắn gió", kích thích đối lưu mạnh khiến mưa trút xuống xối xả và kéo dài, vượt xa khả năng tiêu thoát tự nhiên. Khi lượng mưa tích lũy từ tháng 10 đến giữa tháng 11 đã cao hơn trung bình nhiều năm 120 - 200%, khiến đất đai bão hòa. Chỉ cần mưa bổ sung 300 - 500mm là lũ lớn hình thành, trong khi thực tế mưa lên tới 800 - 1.700 mm.

Ngoài ra, các sông miền Trung ngắn và dốc khiến nước tập trung nhanh, cộng với triều cường dâng cao làm chậm quá trình thoát lũ ra biển, gây ngập lụt sâu và kéo dài.

Trong cảnh "nước sôi lửa bỏng", công tác chỉ đạo ứng phó đã được triển khai với tinh thần khẩn trương nhất.

2 giờ sáng 23.11, (theo giờ Nam Phi), từ Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: "Phải đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất, với tinh thần tập trung cao nhất cho con người".

Suốt những ngày qua, nhiều lãnh đạo Bộ Chính trị, cơ quan Trung ương và địa phương cũng đã trực tiếp xuống các vùng "rốn lũ". Trong đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến Khánh Hòa; Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vào Đắk Lắk; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang vào Gia Lai; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến Lâm Đồng... thăm hỏi, động viên, tặng quà, hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo tổng lực khắc phục hậu quả để giúp người dân sớm trở lại cuộc sống ổn định.

Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn và hệ thống cơ quan Mặt trận Tổ quốc, Đoàn - Hội các cấp cũng đã tổng lực vào cuộc vì đồng bào bị ảnh hưởng mưa lũ nặng nề: huy động nguồn lực, vận chuyển nhu yếu phẩm, triển khai cứu trợ, tặng túi an sinh và góp công sức vào cuộc tái thiết sau lũ...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến thăm hỏi và tặng quà xã Diên Điền (tỉnh Khánh Hòa) Ảnh Bá Duy

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm đồng bào vùng lũ tại Lâm Đồng Ảnh: A.N

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao quà cho người dân vùng lũ tỉnh Đắk Lắk Ảnh: V.V

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến kiểm tra, thăm hỏi người dân tại thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong những ngày cao điểm ứng phó mưa lũ diện rộng, Bộ Quốc phòng đã điều động 44.668 lượt cán bộ, chiến sĩ và 3 máy bay trực thăng để thả hàng cứu trợ xuống các vùng bị cô lập. Lực lượng công an huy động gần 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự và cứu hộ, cứu nạn.

Trực thăng Bộ Quốc phòng bay cứu trợ người dân rốn lũ Đắk Lắk ẢNH: MAI THANH HẢI

Hình ảnh các đoàn người cứu trợ từ khắp mọi miền, những chiến sĩ dầm mình trong dòng nước xiết, cõng người già, trẻ nhỏ, hay những chiếc trực thăng quần thảo trên bầu trời Đắk Lắk thả mì tôm, nước uống, thuốc men giúp người dân ấm lòng, phần nào vơi bớt đau thương...

Đến nay, nhiều điểm sạt lở trên quốc lộ 1, quốc lộ 20, quốc lộ 27C cũng đã được khắc phục để những chuyến hàng cứu trợ từ khắp mọi miền đang nối đuôi nhau kịp về với dân vùng thiệt hại do lũ.

Tổng lực cứu trợ người dân vùng ngập lụt ẢNH: THANH NIÊN

Trung ương đã hỗ trợ tổng cộng 1.310 tỉ đồng cho các địa phương bị thiệt hại. Ngày 23.11, Thủ tướng đã chỉ đạo bổ sung thêm 1.100 tỉ đồng nữa giúp 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; đồng thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hàng chục ngàn tấn cho các tỉnh, đảm bảo không để xảy ra tình trạng người dân thiếu ăn...

Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu, các địa phương phải hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà cho người dân (khoảng 1.900 hộ dân) trước 31.1.2026, tức trước Tết Nguyên đán; phải sửa chữa xong trường học, bệnh viện trước ngày 30.11.2025, để học sinh trở lại trường, các cơ sở y tế hoạt động bình thường phục vụ người dân.