Người dân TP.HCM chờ điểm tiếp nhận cứu trợ mở cửa: Không check-in, chỉ mong giúp miền Trung

Đến chiều tối 22.11, hàng trăm người dân TP.HCM (ở khu vực Bình Dương cũ) vẫn tiếp tục mang hàng cứu trợ đến Cơ sở 2 Hội chữ thập đỏ TP.HCM (đường 30 tháng 4, phường Phú Lợi, TP.HCM) để hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt ở các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai.

Người dân Bình Dương cũ hướng về đồng bào miền Trung bằng cả tấm lòng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đại diện Cơ sở 2 Hội chữ thập đỏ TP.HCM cho biết đến nay đã tiếp nhận hàng trăm tấn hàng cứu trợ miền Trung với nhiều chủng loại hàng hóa, nhu yếu phẩm như quần áo, mùng mền, thuốc chữa bệnh thông thường, nước uống, đường, sữa, mì gói, bột giặt…

Nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu được người dân mang đến Cơ sở 2 Hội chữ thập đỏ TP.HCM ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Quan sát của PV Thanh Niên cho thấy người dân Bình Dương cũ, bằng mọi phương tiện, người có ít thì chở bằng xe máy, xe đạp, người có nhiều thì chở bằng xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe tải… đủ các loại phương tiện mang hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tập kết để chuyển đi miền Trung.

Người dân mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ không cần mở khẩu trang, không check-in chụp hình ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Phạm Lệ Hà (57 tuổi, ở phường Phú Lợi, TP.HCM) cho biết gia đình bà đã gom góp từ 2-3 ngày nay được nhiều loại nhu yếu phẩm như mì gói, thịt hộp, cá hộp chờ Cơ sở 2 Hội chữ thập đỏ TP.HCM mở cửa tiếp nhận là bà chở đến, gửi đi miền Trung.

Những nhu yếu phẩm thiết yếu nhất được gửi đi miền Trung ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, chị Nguyễn Khánh Minh Tâm (36 tuổi, ở phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) ngoài các loại nhu yếu phẩm còn mang đến nhiều loại nhu yếu phẩm thiết yếu nhất như: băng vệ sinh, tã lót cho em bé, xà bông, nước rửa chén…

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị Tâm chỉ cười vui vẻ nói: "Đơn giản vì tôi là phụ nữ nên tôi biết phụ nữ cần những gì. Rất mong các chị, các mẹ, các bé sớm vượt qua khó khăn trong cuộc sống".

Bé Phùng Thị Nguyễn phụ mẹ mang đồ cứu trợ đến điểm tập kết ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Còn bé Phùng Thị Nguyễn (học sinh lớp 6) thì cho biết em gom góp được ít đồ như quần áo, sữa… gửi cho các bạn học sinh vùng lũ lụt và mong các bạn sớm được đi học trở lại.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy người dân mang đồ đến gửi rất đông và gửi bằng cả tấm lòng, chỉ cần nói tên cho cán bộ ghi chép rồi để đồ ở khu vực được phân loại rồi nhanh chóng ra về.

Theo đại diện Cơ sở 2 Hội chữ thập đỏ TP.HCM, mọi người dân mang đồ đến cứu trợ miền Trung đều có cán bộ ghi chép rõ ràng, sau đó hàng hóa được phân loại rồi mới chở đi.