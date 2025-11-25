Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM trao 10 tỉ đồng, 500 tấn hàng hóa hỗ trợ Đắk Lắk

Hữu Tú
Hữu Tú
25/11/2025 22:01 GMT+7

Thành ủy TP.HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục các hậu quả, thiệt hại do mưa lũ gây ra, sớm khôi phục đời sống cho người dân.

Tối 25.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 10 tỉ đồng cho chính quyền địa phương.

Thành ủy TP.HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Thành ủy TP.HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk khắc phục các thiệt hại sau mưa lũ

ẢNH: HỮU TÚ

Ngoài số tiền trao hỗ trợ 10 tỉ đồng, Thành ủy TP.HCM còn phân phối 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, cử 50 bác sĩ ra khám chữa bệnh cho người dân và mở bếp ăn dã chiến.

Tại trụ sở P.Đông Hòa, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị chính quyền địa phương chuyển suất ăn đến các tình nguyện viên đảm bảo dinh dưỡng, có sức khỏe để hỗ trợ, phục vụ cho người dân tốt hơn sau mưa lũ.

Theo ông Lộc, nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM rất chia sẻ với những mất mát mà người dân Đắk Lắk đã gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, trong ngày 26.11, với lực lượng huy động, bếp ăn dã chiến sẽ làm ra khoảng 6.000 - 10.000 suất ăn.

"Các tình nguyện viên ở địa phương sẽ đến hỗ trợ chuẩn bị rau, củ, quả. Các nguyên liệu này sẽ được nhập từ TP.HCM và vận chuyển đến đây", thượng tọa Thích Thanh Phong nói.

Thành ủy TP.HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM đã ủng hộ 1,5 tỉ đồng và 200 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm

ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thư gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhờ tương trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời sớm tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.

Sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của TP.HCM sẽ là nguồn động viên lớn lao, giúp Đắk Lắk nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này, sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất.

Nhiều trường học tan hoang trong rốn lũ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ lòng cảm ơn, sự trân trọng sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ quý báu của Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Tin liên quan

Thiệt hại quá lớn do mưa lũ, Đắk Lắk cần thêm tương trợ của TP.HCM

Thiệt hại quá lớn do mưa lũ, Đắk Lắk cần thêm tương trợ của TP.HCM

Ngày 24.11, Tỉnh ủy Đắk Lắk có thư gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhờ tương trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời sớm tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.

Đồng Nai trao 13,7 tỉ đồng hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lịch sử

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

Đắk Lắk TP.HCM Mưa lũ Thành Ủy TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận