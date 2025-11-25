TP.HCM trao 10 tỉ đồng, 500 tấn hàng hóa hỗ trợ Đắk Lắk

Tối 25.11, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng đoàn công tác đã đến tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 10 tỉ đồng cho chính quyền địa phương.

Thành ủy TP.HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk khắc phục các thiệt hại sau mưa lũ ẢNH: HỮU TÚ

Ngoài số tiền trao hỗ trợ 10 tỉ đồng, Thành ủy TP.HCM còn phân phối 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, cử 50 bác sĩ ra khám chữa bệnh cho người dân và mở bếp ăn dã chiến.

Tại trụ sở P.Đông Hòa, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị chính quyền địa phương chuyển suất ăn đến các tình nguyện viên đảm bảo dinh dưỡng, có sức khỏe để hỗ trợ, phục vụ cho người dân tốt hơn sau mưa lũ.

Theo ông Lộc, nhân dân, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM rất chia sẻ với những mất mát mà người dân Đắk Lắk đã gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, trong ngày 26.11, với lực lượng huy động, bếp ăn dã chiến sẽ làm ra khoảng 6.000 - 10.000 suất ăn.

"Các tình nguyện viên ở địa phương sẽ đến hỗ trợ chuẩn bị rau, củ, quả. Các nguyên liệu này sẽ được nhập từ TP.HCM và vận chuyển đến đây", thượng tọa Thích Thanh Phong nói.

Hội đồng hương Phú Yên tại TP.HCM đã ủng hộ 1,5 tỉ đồng và 200 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm ẢNH: HỮU TÚ

Trước đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có thư gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM nhờ tương trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời sớm tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.

Sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của TP.HCM sẽ là nguồn động viên lớn lao, giúp Đắk Lắk nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này, sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ lòng cảm ơn, sự trân trọng sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ quý báu của Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam TP.HCM.