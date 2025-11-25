Thiệt hại quá lớn do mưa lũ, Đắk Lắk cần thêm tương trợ của TP.HCM

Ngay sau khi chịu thiệt hại nặng bởi cơn bão số 13, từ ngày 15 - 21.11, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hứng chịu đợt mưa, lũ đặc biệt lớn, được đánh giá là đợt ngập lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ với nước lũ dâng cao hơn 1,5 m so với mốc 1993 và vượt tần suất 100 năm.

Thiên tai đã gây thiệt hại trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, sản xuất, cơ sở hạ tầng. Khoảng 150.000 người dân trong tỉnh bị ngập sâu, trong đó hàng trăm cán bộ y tế phải sơ tán, nhiều trường học, bệnh viện, trạm y tế, quốc lộ và hệ thống đê kè bị hư hại nặng. Tổng thiệt hại bước đầu ước tính gần 5.500 tỉ đồng.

Trong những ngày qua, Đắk Lắk đã chủ động huy động mọi nguồn lực tại chỗ để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn, cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã tích cực hỗ trợ về nhu yếu phẩm, nguồn lực và nhân lực y tế.

Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề sau khi mưa lũ đi qua ẢNH: QUẾ HÀ

Theo Kết luận số 99-KL/TW ngày 21.11.2025 của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả bão, mưa, lũ ở khu vực Trung bộ, Bộ Chính trị đã phân công TP.Hải Phòng hỗ trợ trực tiếp lương thực, quần áo, thuốc men, nhân lực y tế cho Đắk Lắk. Đây là sự hỗ trợ quan trọng và kịp thời trong giai đoạn khẩn cấp.

Tuy nhiên, với quy mô thiệt hại quá lớn, Đắk Lắk vẫn cần thêm nhiều nguồn lực để sớm vực dậy đời sống người dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh và tái thiết cơ sở hạ tầng.

Với mối quan hệ truyền thống gắn bó, hợp tác tốt đẹp giữa 2 Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân Đắk Lắk - TP.HCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam TP.HCM quan tâm tương trợ nguồn lực để cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời sớm tái thiết cơ sở hạ tầng của địa phương.

Sự giúp đỡ kịp thời, quý báu của TP.HCM sẽ là nguồn động viên lớn lao, giúp Đắk Lắk nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn chồng chất này, sớm ổn định đời sống người dân và phục hồi sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ lòng cảm ơn, sự trân trọng sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ quý báu của Ban Thường vụ Thành ủy, MTTQ Việt Nam TP.HCM.

TP.HCM tiếp nhận hơn 268 tỉ đồng và 2.434 tấn hàng cứu trợ

Sáng 25.11, Thành ủy TP.HCM có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ tại tỉnh Khánh Hòa. Thống kê đến ngày 25.11, TP.HCM đã tiếp nhận gần 39.000 lượt ủng hộ với số tiền hơn 268 tỉ đồng và hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm để phân phối hỗ trợ Khánh Hòa và các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong 2 ngày 22 và 23.11, TP.HCM đã hỗ trợ 50 tỉ đồng; vận hành 4 bếp ăn dã chiến cung cấp 24.000 suất ăn/ngày; chuyển 10.000 áo phao, hơn 2.434 tấn hàng hóa thiết yếu và 10.000 túi thuốc gia đình. Về y tế, TP.HCM duy trì lực lượng 30 - 50 bác sĩ túc trực hằng ngày; đồng thời điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác, 300 nhân lực và 200 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động dọn dẹp, nạo vét bùn đất; hỗ trợ sửa chữa 33 trường học bị hư hại.

Về thông tin liên lạc, Sở KH-CN TP.HCM phối hợp doanh nghiệp viễn thông sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát sóng. TP.HCM cũng cử thêm 150 thanh niên xung phong, 200 đoàn viên và 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường hỗ trợ tại các điểm trọng yếu.

Thành ủy TP.HCM làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ sáng 25.11 ẢNH: THÚY LIỄU

Để tiếp nhận cứu trợ hiệu quả, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã thiết lập 18 điểm tiếp nhận cố định, bổ sung 14 điểm tại các nhà ga metro số 1 và 168 điểm tại cơ sở. Song song đó, thành phố huy động phương tiện vận chuyển chuyên dụng và lực lượng từ Quân khu 7, Bộ đội biên phòng, Vùng 2 Hải quân để đưa hàng hóa đến các khu vực còn chia cắt.

Tỉnh Khánh Hòa đề xuất hỗ trợ tập trung vào 4 nhóm: đảm bảo an sinh trước mắt; y tế sau lũ; phục hồi viễn thông (170 tỉ đồng) và khắc phục thiệt hại về giáo dục (gần 30 tỉ đồng, gồm 33 trường học).

Đối với tỉnh Đắk Lắk (khu vực Phú Yên cũ), theo kế hoạch, chiều nay (25.11), ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao hỗ trợ 10 tỉ đồng, phân phối 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, cử 50 bác sĩ ra khám chữa bệnh cho người dân và mở bếp ăn dã chiến.

Ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành TP.HCM khi ngay trong đêm 21.11 đã liên hệ các đầu mối tại Khánh Hòa để phối hợp phương án hỗ trợ.

Ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời tri ân đến các tầng lớp nhân dân TP.HCM vì đã chung sức ủng hộ đồng bào vùng lũ trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ông Lộc nhấn mạnh, chính nghĩa tình, lòng nhân ái và những đóng góp thầm lặng của người dân đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, một nguồn lực quý giá làm nên bản sắc "văn minh - hiện đại - nghĩa tình" của TP.HCM, vì cả nước và cùng cả nước.