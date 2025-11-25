Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử

Ngọc Lê
Ngọc Lê
25/11/2025 04:41 GMT+7

Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm tập trung nguồn lực hỗ trợ gạo, tiền mặt để giúp người dân vùng lũ.

Ngày 24.11, khi nước lũ đang dần rút, nhu yếu phẩm cứu đói, cứu rét khẩn cấp ban đầu đã cơ bản được đáp ứng, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã vận động gạo giúp người dân.

Theo đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk gửi thông báo đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, kết nối với các nhà hảo tâm. 

Trong thông báo này, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Điều người dân vùng lũ cần nhất bây giờ là gạo để nấu cơm ăn trong thời gian dài, vì sau lũ, tất cả lúa, gạo đã ướt, hư hỏng do ngâm nước quá lâu, không còn khả năng khắc phục".

Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: "Bên cạnh đó, tiền mặt cũng là thứ người dân đang rất cần để có kinh phí sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng cần thiết, cây trồng, con giống để tái sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi từng bước khôi phục lại kinh tế gia đình".

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử- Ảnh 1.

Chia sẻ của Công an tỉnh Đắk Lắk trên mạng xã hội ngày 24.11

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài việc vận động gạo giúp người dân, Ban giám đốc đề nghị các đơn vị thông báo cho cán bộ, chiến sĩ, kết nối, vận động các nhà hảo tâm tập trung nguồn lực để hỗ trợ bà con trong những ngày tới.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, cơ quan này vẫn duy trì, tiếp nhận và vận chuyển 15 chuyến hàng (khoảng 170 tấn) nhu yếu phẩm đến người dân vùng bị lũ lụt. 

Riêng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã huy động thêm hơn 20 tấn quần áo các loại. Ngoài ra, hàng trăm chuyến hàng khác do từng đơn vị công an vận động cũng đã được vận chuyển xuống các vùng rốn lũ.

Công an dốc toàn lực cứu trợ người dân sau bão lũ

Sau những ngày mưa lũ hoành hành, lực lượng công an các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai... vẫn đang ngày đêm túc trực, không quản ngại khó khăn, tiếp tục hỗ trợ bà con vùng ngập lụt sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử- Ảnh 2.

Công an tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh và đoàn từ thiện đến nhà người già neo đơn để tặng nhu yếu phẩm

ẢNH: THANH TUYỀN

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử- Ảnh 3.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh tại nhiều trường bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt

ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Đoàn Thanh niên thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh, đoàn từ thiện của anh Trần Quang Thắng (quê ở Phú Yên cũ) đã đến từng nhà của các hộ dân trong xã để tặng 150 suất quà là nhu yếu phẩm hỗ trợ giúp người dân chịu ảnh hưởng đợt lũ vừa qua. 

Ngoài nhu yếu phẩm, đoàn còn hỗ trợ hơn 2.000 quần áo, chăn mền...

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử- Ảnh 4.

Nhà của người dân trên địa bàn xã Vạn Ninh sau bão lũ

ẢNH: THANH TUYỀN

Ông Lường Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, hết lòng của các lực lượng, đặc biệt là Công an tỉnh Khánh Hòa. 

Ông Minh nhấn mạnh: "Chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn hỗ trợ tái thiết, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống".

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử- Ảnh 5.

Công an dọn dẹp vệ sinh các trường học sau mưa lũ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai các đội hình xung kích hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh tại nhiều trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT bị ngập lụt.

Trước tình trạng mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai, lực lượng Công an TP.HCM đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ chi viện, hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Lực lượng ứng phó thiên tai đã lên đường, mang theo thiết bị cứu hộ, phương tiện, vật tư và các nhu yếu phẩm cần thiết, phối hợp  lực lượng địa phương để đảm bảo tính mạng người dân, hỗ trợ dọn dẹp và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm.

Đoàn công tác Công an TP.HCM gồm đang ngày đêm chi viện khẳng định quyết tâm hỗ trợ người dân và chính quyền tỉnh Đắk Lắk vượt qua thời điểm thử thách.

Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gạo giúp người dân rốn lũ lịch sử- Ảnh 6.

Lực lượng Công an TP.HCM hỗ trợ vệ sinh các trường học sau mưa lũ

ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Công an TPHCM cho biết tại những nơi đoàn đi qua, người dân đều thể hiện lòng quý mến, nhiều thầy cô gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an TP.HCM vì giúp trường, lớp sớm được khôi phục.

Việc Công an TP.HCM kịp thời xây dựng kế hoạch chi viện mang ý nghĩa quan trọng, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu của Đắk Lắk. 

Và những chuyến hàng nặng yêu thương của lực lượng công an cùng các nhà hảo tâm vẫn đang mải miết tỏa đi các ngả đường, có mặt tại vùng rốn lũ, thể hiện tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" và quyết tâm hỗ trợ bà con vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống.

Cấm hành vi lợi dụng lũ lụt tăng giá bán hàng hóa

Cùng với công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả lũ lụt, lực lượng công an các địa phương cũng đang tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là kiểm soát an ninh kinh tế để bảo vệ quyền lợi người dân.

Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên cũ, địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ) đã công khai thông báo: nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng thiên tai, lũ lụt tăng giá bán các loại hàng hóa. 

Mọi thông tin phản ánh về hành vi trục lợi, tăng giá bất hợp lý, người dân có thể liên hệ trực tiếp với Công an phường Tuy Hòa: 02573888809 để được xử lý kịp thời.

