Đồng Nai trao 13,7 tỉ đồng hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lịch sử

Ngày 25.11, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục thiên tai, bão lũ.

Chia sẻ sâu sắc với các tỉnh vùng lũ

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà nhân dân các địa phương miền Trung phải gánh chịu, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đồng Nai hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỉ đồng để khắc phục thiên tai ẢNH: T.THỂ

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, ông Vũ Hồng Văn đã trao 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống nhân dân.

Tỉnh Đồng Nai cũng trao 1 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk; trao 500 triệu đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và 1 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây nguyên, những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Tỉnh Đồng Nai trao tặng, hỗ trợ gia đình chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ẢNH: T.THỂ

Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ 4 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đang tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, mỗi đơn vị 300 triệu đồng gồm: Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công); Lữ đoàn 682 (Vùng 4 Hải quân); Trung đoàn 66 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34); Trung đoàn không quân 910 (Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân). Tổng số tiền hỗ trợ, trao tặng là 13,7 tỉ đồng.

Trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ gia đình chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây nguyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ẢNH: T.THỂ

Đắk Lắk huy động mọi nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của tỉnh Đồng Nai. Ông khẳng định đây không chỉ là nguồn lực vật chất quý báu mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong khắc phục hậu quả mưa lũ, chăm lo đời sống cho người dân.

Lũ lụt, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân ẢNH: HOÀI NHÂN

Ông Triết cho biết, ngay sau khi chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 13, từ ngày 15.11 đến 21.11, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phải hứng chịu đợt mưa, lũ đặc biệt lớn.

Thiên tai đã gây ra thiệt hại hết sức nặng nề, trên diện rộng với hơn 150.000 căn nhà bị ngập sâu trong nước, trong đó hàng trăm căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn; nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân bị mất mát; nhiều tuyến giao thông huyết mạch, cầu cống, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng... Tính sơ bộ, thiệt hại ban đầu gần 5.500 tỉ đồng (chưa tính thiệt hại trong nhân dân).

Hơn 150.000 căn nhà của người dân tại Đắk Lắk bị ngập ẢNH: HOÀI NHÂN

Ấm lòng vùng lũ Đắk Lắk: Xin nước nấu phở miễn phí đãi đoàn cứu trợ

Tỉnh Đắk Lắk đã và đang huy động mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, sáng 25.11, tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức lễ xuất quân lên đường hỗ trợ nhân dân các xã bị thiệt hại do mưa lũ ở Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Đoàn công tác có gần 300 người: gồm lực lượng y, bác sĩ, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên, hội chữ thập đỏ và các lực lượng tình nguyện viên mang theo thuốc men, phương tiện chuyên môn, vật tư y tế và nhiều phần quà, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ nhân dân tỉnh Đắk Lắk vượt qua khó khăn trước mắt. Cũng trong 2 ngày (21 và 22.11), Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 113 cán bộ chiến sĩ CSGT, cảnh sát PCCC - cứu nạn cứu hộ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk. Công an các xã, phường và Công an tỉnh Đồng Nai cũng tổ chức kêu gọi và tiếp nhận hơn 320 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm của người dân trên địa bàn tỉnh đóng góp, hỗ trợ và đã chuyển đến Đắk Lắk để kịp thời hỗ trợ người dân các xã bị thiệt hại do mưa lũ.



