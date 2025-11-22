Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 22.11, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ xuất quân, đưa đoàn công tác gồm 115 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương tại Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Trước đó, cơ quan này đã điều động 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh xuất quân ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai điều động 115 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra các phương tiện cứu hộ trước chuyến đi ẢNH: LÊ LÂM

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tham gia cứu hộ, cứu nạn ở Đắk Lắk ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI