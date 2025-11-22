Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường thêm 115 cán bộ, chiến sĩ đi Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Chiều 22.11, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ xuất quân, đưa đoàn công tác gồm 115 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương tại Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.
Trước đó, cơ quan này đã điều động 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
