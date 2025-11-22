Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Lê Lâm
Lê Lâm
22/11/2025 18:16 GMT+7

Công an tỉnh Đồng Nai tăng cường thêm 115 cán bộ, chiến sĩ đi Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiều 22.11, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ xuất quân, đưa đoàn công tác gồm 115 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương tại Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Trước đó, cơ quan này đã điều động 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, phát biểu chỉ đạo và phát lệnh xuất quân

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 2.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai điều động 115 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện lên đường làm nhiệm vụ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 3.

Các cán bộ, chiến sĩ kiểm tra các phương tiện cứu hộ trước chuyến đi

ẢNH: LÊ LÂM

Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 4.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông và Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 5.

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tham gia cứu hộ, cứu nạn ở Đắk Lắk

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Công an tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ- Ảnh 6.

Cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

