Lan tỏa mạnh tinh thần ‘Nghĩa tình Đồng Nai’

Ngày 15.10, Đồng Nai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Tham dự có 166 đại biểu, 296 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Giao lưu với các gương điển hình tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ I ẢNH: LÊ LÂM

Vượt chỉ tiêu "Xóa nhà tạm, nhà dột nát"

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức nói đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, dịp tôn vinh những điển hình tiên tiến, những tấm gương "người tốt, việc tốt" trên các lĩnh vực. Đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả lan tỏa sâu rộng như: "Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến"; "Việc nhỏ việc to, dân lo là xong hết"; hay như phong trào "Thắp sáng đường quê", phong trào "Thắp sáng đường tuần tra biên giới" nhằm mang đến ánh sáng trên tuyến đường khu vực biên giới, giúp bảo đảm an ninh, trật tự biên giới cũng như việc đi lại của người dân được thuận lợi, an toàn hơn.

Bên cạnh đó, phong trào "Tuổi trẻ tỉnh Đồng Nai xây dựng nông thôn mới" đã thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ số, đóng góp vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: LÊ LÂM

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng cho biết phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" đã duy trì nhiều mô hình đoàn kết tương trợ, góp vốn xoay vòng, giúp 1.732 hộ nghèo về vốn vay với số tiền 5.074 tỉ đồng.

Riêng thực hiện chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", ông Nguyễn Tấn Phú, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho hay trong gần 2 năm qua, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa trên 3.600 căn nhà đại đoàn kết. Chỉ tính năm 2025, đã vận động, xây dựng, sửa chữa 1.334 căn nhà (trị giá trên 111 tỉ đồng) cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đồng Nai đã duy trì nhiều mô hình đoàn kết tương trợ, góp vốn xoay vòng, giúp 1.732 hộ nghèo về vốn vay với số tiền 5.074 tỉ đồng ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai còn hỗ trợ Cao Bằng 5 tỉ đồng, Yên Bái 5 tỉ đồng, Đắk Lắk 38 tỉ đồng để 3 tỉnh trên xây dựng nhà cho hộ nghèo, lan tỏa mạnh tinh thần "Nghĩa tình Đồng Nai".

Ông Nguyễn Tấn Phú đánh giá: "Đồng Nai đã hoàn thành vượt tiến độ chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", khẳng định vai trò hạt nhân, dẫn dắt của MTTQ trong vận động nguồn lực xã hội hóa vì an sinh cộng đồng".

Lan tỏa, nhân rộng những điển hình tiên tiến

Phát biểu chỉ đạo, bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, thừa nhận bên cạnh những thành tựu đạt được thì phong trào thi đua toàn tỉnh còn có hạn chế, chưa toàn diện, chưa đồng đều; nhận thức và cách hiểu, nhận diện về công tác thi đua ở một số lĩnh vực còn chưa đầy đủ; việc phát hiện, bồi dưỡng, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các mô hình chưa thường xuyên…

Bà Tôn Ngọc Hạnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: LÊ LÂM

Vì vậy, trong giai đoạn 2025 - 2030, bà Hạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới và các quy định của địa phương, đơn vị.

Việc tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Nội dung thi đua phải rõ ràng, có đổi mới, sáng tạo. Hình thức tổ chức phải đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các giai tầng tham gia hưởng ứng.

Phát động hưởng ứng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai tại đại hội ẢNH: LÊ LÂM

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, có sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, học tập, lao động mang lợi ích cho các cá nhân, tập thể và cộng đồng.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu phải khen thưởng kịp thời, chính xác, đồng thời phải tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa gương điển hình tiên tiến trong xã hội ẢNH: LÊ LÂM

Và thông qua các phong trào thi đua kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến để nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được lan tỏa, nhân rộng trong toàn xã hội; tạo động lực cho nhân dân, cho mỗi gia đình thi đua học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Cuối cùng là phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.