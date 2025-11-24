Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
24/11/2025 16:11 GMT+7

Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão và lũ lụt kéo dài gây ra tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực miền Trung, cộng đồng quốc tế đã có những hành động hỗ trợ khẩn cấp.

Các quốc gia như Hàn Quốc, Anh, Mỹ và New Zealand cùng các tổ chức quốc tế như Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã công bố viện trợ, góp phần vào nỗ lực phục hồi dài hạn sau thiên tai của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 1.

Người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: PHẠM HỮU

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 1 triệu USD. Khoản viện trợ này nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão, được triển khai thông qua IOM tại Việt Nam.

Khoản viện trợ của Hàn Quốc tập trung vào việc hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 năm nay. Các trận bão Bualoi và Matmo, cùng nhiều trận lụt lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, khiến nhiều người chết hoặc mất tích, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Youngsam, Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam cùng IOM để đảm bảo các chương trình hỗ trợ nhanh chóng được chuyển đến người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn nhất.

Trưởng phái đoàn IOM Việt Nam Kendra Rinas cho biết, khoản viện trợ thiết yếu này sẽ tiếp tục bổ sung, tăng cường cho công tác hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của IOM.

IOM triển khai kế hoạch ứng phó và phục hồi theo hai giai đoạn. Giai đoạn khẩn cấp: hỗ trợ các hộ gia đình đáp ứng nhu cầu thiết yếu thông qua hình thức trợ cấp tiền mặt đa mục đích. Giai đoạn phục hồi sớm: hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở thông qua các buổi tập huấn về nhà ở an toàn, chống chịu trước biến đổi khí hậu và trợ cấp tiền mặt có điều kiện.

Khoản viện trợ này được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh bão số 12 (Fengshen) và bão số 13 (Kalmaegi) tiếp tục gây tổn hại cho các tỉnh miền Trung.

TP.HCM ngừng nhận hàng cứu trợ, khuyến khích người dân ủng hộ qua tài khoản

Đại sứ quán Anh cho biết Chính phủ nước này đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 300.000 bảng Anh nhằm phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo tại miền Trung Việt Nam trong các đợt bão lũ gần đây.

Khoản viện trợ này, cùng với 500.000 bảng Anh đã được cung cấp hồi tháng 10.2025, nâng tổng mức hỗ trợ khẩn cấp của Anh trong năm nay lên 800.000 bảng Anh (khoảng 27 tỉ đồng).

Khoản hỗ trợ bổ sung này sẽ được triển khai thông qua UNICEF và phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Việt Nam (VDDMA). Gói hỗ trợ tập trung vào việc cung cấp cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Gia Lai, bao gồm: trợ cấp tiền mặt, nước sạch và đồ dùng vệ sinh cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew khẳng định, là Đối tác chiến lược toàn diện và thành viên của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai Việt Nam (DRRP), Anh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ để giải quyết các nhu cầu cấp thiết, đóng góp vào nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu khí hậu và thích ứng dài hạn.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, Mỹ tuyên bố viện trợ khẩn cấp 500.000 USD để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Fengshen và Kalmaegi, tập trung giúp các gia đình và cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bảo đảm những nhu cầu thiết yếu như nơi ở tạm và nước sạch.

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai- Ảnh 2.

Nhà người dân tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bị sập trong trận lũ lịch sử

ẢNH: PHẠM HỮU

Khoản hỗ trợ này nối tiếp gói 500.000 USD mà Mỹ đã cung cấp hồi tháng 10 năm nay nhằm giúp Việt Nam ứng phó với các cơn bão trước đó. Mỹ nhận thấy quy mô thiệt hại rất lớn mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt sau hai cơn bão liên tiếp, đồng thời cam kết ủng hộ các nỗ lực cứu trợ người dân được Chính phủ Việt Nam triển khai sau các cơn bão.

Chính phủ New Zealand đã công bố khoản viện trợ nhân đạo 1 triệu đô New Zealand (khoảng 15 tỉ đồng). Khoản tài trợ này nhằm giúp các cộng đồng tại Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai gần đây, bao gồm các cơn bão và lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại và sơ tán trên diện rộng.

Khoản viện trợ sẽ được chuyển đến người dân thông qua các tổ chức phi chính phủ của New Zealand hợp tác với các đối tác Việt Nam, nằm trong chương trình Đối tác ứng phó thảm họa New Zealand. Hoạt động hỗ trợ này được thiết kế phù hợp với Kế hoạch ứng phó bão và lũ lụt tại Việt Nam.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cập nhật đến hết ngày 24.11, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã làm 102 người chết, mất tích: 91 người chết (Quảng Trị 1, Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 3, Đắk Lắk 63, Khánh Hòa 15, Lâm Đồng 5); 11 người mất tích (Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 1).

221 nhà bị sập đổ: Quảng Ngãi 9, Gia Lai 127, Đắk Lắk 9, Lâm Đồng 76. 933 nhà bị hư hỏng: Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 59, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 749. 200.992 nhà bị ngập: Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 150.000, Khánh Hòa 30.655, Lâm Đồng 1.137. Hiện tỉnh Đắk Lắk còn 2 xã, tỉnh Lâm Đồng còn 127 hộ dân bị ngập.

