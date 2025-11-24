Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bão lũ ác liệt rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa đồng bào mãi còn ở lại

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/11/2025 09:20 GMT+7

Theo Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, những thiệt hại do mưa lũ vừa qua là rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai.

Sáng 24.11, theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật Sở hữu trí tuệ.

Trước khi vào phiên thảo luận, Quốc hội dành một phút mặc niệm những người tử vong do thiên tai và kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai.

Bão lũ ác liệt rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa đồng bào mãi còn ở lại - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

ẢNH: GIA HÂN

Những ngày vừa qua, mưa lũ lịch sử, lũ chồng lũ gây thiệt hại rất nghiêm trọng tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và một số địa phương khác.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết, dù Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang đã tập trung cao độ phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai nhưng mưa rất to, gió rất lớn, nước dồn về hạ lưu rất nhanh đã gây thiệt hại rất nặng nề.

Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 91 người tử vong, 11 người mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hư hỏng nặng, hàng trăm nghìn ha hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Bão lũ ác liệt rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa đồng bào mãi còn ở lại - Ảnh 2.

Quốc hội dành một phút mặc niệm những người tử vong do thiên tai

ẢNH: GIA HÂN

"Những thiệt hại này rất nặng nề, để lại nỗi đau thương, mất mát lớn cho nhân dân và các địa phương vùng bị thiên tai", ông Chiến nhấn mạnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người tử nạn, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các địa phương và nhân dân trong vùng bị thiên tai.

"Bão, lũ, thiên tai dù ác liệt đến đâu rồi sẽ qua đi nhưng tình đồng chí, nghĩa đồng bào và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân mãi còn ở lại", Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Bão lũ ác liệt rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa đồng bào mãi còn ở lại - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (giữa) cùng các Phó chủ tịch Quốc hội ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ

ẢNH: GIA HÂN

Ông Chiến nhấn mạnh, Quốc hội ghi nhận, cảm ơn và biểu dương lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ khác đã không quản khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, giúp sức để cứu giúp nhân dân.

Chia sẻ, đồng cảm với các địa phương và nhân dân vùng bị thiên tai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kêu gọi toàn thể các vị đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương để chung tay cùng nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai gây ra.

Văn phòng Quốc hội sẽ khẩn trương tổng hợp kinh phí ủng hộ để sớm nhất chuyển đến những nơi bị thiệt hại.

