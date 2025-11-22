Chủ tịch Quốc hội: Thực hiện nghiêm quy trình lập pháp, ngăn tiêu cực, lợi ích nhóm

Sáng 22.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề "Hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đây là lần đầu tiên diễn đàn xây dựng pháp luật được tổ chức cùng với việc tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XV.

Dịp này cũng là cơ hội để đánh giá khách quan, toàn diện công tác lập pháp của Quốc hội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc diễn đàn ẢNH: ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV có nhiều đổi mới, phát huy vai trò "đi trước một bước về thể chế", khẳng định vị trí trung tâm của Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế.

Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành. Lần đầu tiên Quốc hội xây dựng, trình Bộ Chính trị thông qua Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật cả nhiệm kỳ. Quốc hội cũng đã xem xét, thông qua số lượng rất lớn các luật, nghị quyết, với nhiều quyết sách mang tính lịch sử.

Đặc biệt, tại 4 kỳ họp cuối nhiệm kỳ, Quốc hội thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Các luật chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, giao quyền chủ động, linh hoạt cho Chính phủ trong tổ chức thực hiện luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ công tác lập pháp còn có một số khó khăn, hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị T.Ư 14 vừa qua rằng: một số chính sách chậm đi vào cuộc sống, còn nợ văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai chưa đồng đều; phân cấp, phân quyền chưa thật thông suốt, trách nhiệm giải trình có nơi chưa rõ ràng; xử lý các "điểm nghẽn" về đất đai, thị trường vốn, lao động có kỹ năng... chưa dứt điểm; truyền thông chính sách chưa "đúng - đủ - kịp thời".

Các đại biểu tham dự diễn đàn ẢNH: QUOCHOI.VN

Kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác xây dựng pháp luật phải được phối hợp chặt chẽ từ hai phía, một là cơ quan trình và hai là cơ quan thẩm tra. Nếu cơ quan trình chuẩn bị từ sớm, từ xa, chuẩn bị kỹ hồ sơ trình cho cơ quan thẩm tra là Hội đồng Dân tộc và các ủy ban để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau đó trình Quốc hội thì chất lượng luật sẽ được nâng lên.

"Luật chúng ta có rồi, nhưng đòi hỏi phải ban hành nghị định sớm, nghị định có rồi phải ban hành thông tư. Khi luật, nghị định, thông tư có thì việc quán triệt, học tập trong cán bộ và nhân dân là rất cần thiết, để làm sao mỗi cán bộ, mỗi người dân đều sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đây là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải tiếp tục triển khai trong thời gian tới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Vẫn theo Chủ tịch Quốc hội, dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đề ra yêu cầu lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu thảo luận, làm rõ những thành tựu đạt được; đề xuất các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng pháp luật; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; thực hiện nghiêm quy trình lập pháp, kiên quyết phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm; rà soát những sơ hở, khoảng trống, vướng mắc, điểm nghẽn của pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện…