Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Tư An
Tư An
09/11/2025 13:14 GMT+7

Sáng 9.11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng nhân dân ấp Châu Thành (xã An ninh, TP.Cần Thơ) dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Cùng dự có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Lâm Văn Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng lãnh đạo các cơ quan Quốc hội, TP.Cần Thơ; các hòa thượng, thượng tọa, đại đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Cần Thơ...

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

ẢNH: QUOCHOI.VN

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực ấp Châu Thành (xã An Ninh) đạt được, đồng thời, ghi nhận và biểu dương công tác mặt trận của địa phương đã đi sâu vào địa bàn dân cư.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn nhận định, sự phát triển của Cần Thơ nói chung và ấp Châu Thành (xã An Ninh) nói riêng, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế, nhất là sau khi TP.Cần Thơ được sáp nhập, mở rộng địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần tiếp tục nỗ lực như: phát triển phong trào học tập; đảm bảo chất lượng giảm nghèo đồng đều, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa và trong đồng bào dân tộc Khmer.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển từ cơ sở với quan điểm "nếu ấp mạnh, xã, phường mạnh thì thành phố mới mạnh", Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Mặt trận Tổ quốc thành phố phải đổi mới, đi sâu, đi sát hơn nữa trong công tác vận động nhân dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chủ tịch Quốc hội đặc biệt quan tâm là việc tăng cường vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, cán bộ, đảng viên, Mặt trận và các đoàn thể phải thực sự là "hạt nhân nòng cốt với phương châm "3 gần": gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, làm mẫu, chịu trách nhiệm, báo cáo kết quả; "4 không": không hình thức, không né tránh, đùn đẩy, làm sai chức năng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng quà cho khu dân cư ấp Châu Thành và chùa Tum Núp. Lãnh đạo TP.Cần Thơ trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt. Các vị chức sắc trong đồng bào Khmer, hộ gia đình chính sách, gia đình tiêu biểu và gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn cũng được tặng các phần quà trong dịp này.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự ngày hội

ẢNH: QUOCHOI.VN

Tại ấp Châu Thành (xã An Ninh, Cần Thơ), công tác Mặt trận đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Hữu Thiện, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Châu Thành, trong năm qua, Ban công tác Mặt trận ấp đã phối hợp tốt với chi bộ, đoàn thể thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh". Ấp hiện có 1.078/1.119 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (chiếm 98,2%) và đang được đề nghị công nhận "Ấp văn hóa". 

Ban công tác Mặt trận đã tích cực phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương. Nhiều mô hình đang phát huy hiệu quả cao như "Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường cột cờ Tổ quốc", các tổ hợp tác trồng lúa, hợp tác xã, câu lạc bộ gắn kết cộng đồng và mô hình "Bình dân học vụ số"...

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Tránh tình trạng luật chờ nghị định

Chủ tịch Quốc hội: Tránh tình trạng luật chờ nghị định

Tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần tránh tình trạng luật chờ nghị định, nghị định ban hành nhưng thông tư lại không theo kịp.

Chủ tịch Quốc hội dẫn chứng Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 9 năm chưa hoàn thành

Khám phá thêm chủ đề

Chủ tịch Quốc hội cần thơ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận