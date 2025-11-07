Chủ tịch Quốc hội: Triệt để cắt giảm thủ tục hành chính bất hợp lý

Chiều 7.11, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Buổi lễ được tổ chức quy mô quốc gia, trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố, đồng thời livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ ẢNH: PHÚC BÌNH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2025, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc phát triển mới của đất nước.

Điển hình là các nghị quyết thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật; đột phá trong phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển GD-ĐT, y tế…

Trong đó, Nghị quyết số 66 đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với tư duy mới, nhằm tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch.

Để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ về ý nghĩa, mục tiêu của Ngày Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 66; đặc biệt quan tâm đến đội ngũ làm công tác pháp luật, tư pháp.

Đồng thời, thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật xác định là "đột phá của đột phá"; không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý sớm hoàn thành việc ban hành các văn bản luật và văn bản quy định chi tiết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Cùng đó, chú trọng công tác truyền thông chính sách ngay từ khi đề xuất, coi đây là giải pháp quan trọng để thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến, phản biện, phát huy trí tuệ của nhân dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm, cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, kiên quyết loại bỏ tham nhũng, lãng phí, các hành vi tiêu cực.

Mỗi người dân cần chủ động hơn trong việc tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và tuân theo pháp luật, vì quyền, lợi ích hợp pháp của mình và của cộng đồng.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức với 6 tính năng mới đột phá. Trong đó, cổng tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng.

Trước đó, phiên bản thử nghiệm của cổng được triển khai từ cuối tháng 5.2025. Chỉ sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi được AI pháp luật giải đáp và hàng nghìn góp ý từ các bộ, ngành và địa phương.