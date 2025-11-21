Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc khi tích hợp AI vào chương trình phổ thông

Mai Hà
Mai Hà
21/11/2025 14:44 GMT+7

Cho rằng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo rất mới và liên tục phát triển, đại biểu đề xuất chưa nên tích hợp nội dung cơ bản trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông.

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Dự thảo luật đề xuất chương trình giáo dục phổ thông tích hợp nội dung cơ bản về trí tuệ nhân tạo, tư duy tính toán, kỹ năng số và đạo đức công nghệ vào chương trình bắt buộc.

Đề xuất chưa tích hợp AI vào chương trình phổ thông

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, băn khoăn “dự thảo luật Trí tuệ nhân tạo đề xuất giáo dục phổ thông tích hợp nội dung cơ bản của trí tuệ nhân tạo, nhưng thế nào là nội dung cơ bản tôi vẫn chưa hình dung ra”.

Đại biểu Quốc hội: Con tôi học, tôi cũng phải kèm sát việc sử dụng AI- Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp

ẢNH: PHẠM THẮNG

Bởi theo ông, ngày hôm nay là chương trình nâng cao nhưng ngày mai lại là cơ bản vì nó phát triển rất nhanh. Nếu đưa vào chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc, thì phải cân nhắc rất kỹ. Bây giờ chúng ta chưa hình dung ra tốc độ phát triển của AI như thế nào, tác động ảnh hưởng đến tư duy, ý thức với thế hệ trẻ như thế nào?

“Chúng ta vẫn đang ngồi đây bàn điều chỉnh trí tuệ nhân tạo đến đâu, thế mà bây giờ phải đưa vào chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc, theo tôi là không nên. Phát triển đến đâu thì nên tính toán đến đó”, ông Giang nói.

Cho biết “ngay ở nhà tôi, con cái học tôi cũng phải kèm sát việc sử dụng AI chứ không phải thích là thả”, đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh không nên tích hợp AI vào chương trình bắt buộc trong giáo dục phổ thông.

Đại biểu Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cũng đề nghị cân nhắc việc bắt buộc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Ông nói hiện nay Quốc hội đang xem xét sửa 3 dự luật liên quan đến giáo dục. Do vậy, nếu cần thiết cần đưa vào luật chuyên ngành để thảo luận có tính hệ thống, chặt chẽ. 

Theo đại biểu, nội dung chương trình cơ bản như thế nào thì nên quyền cho các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, hội đồng chuyên môn thực hiện. 

"Nếu ấn định luật Trí tuệ nhân tạo là phải đưa trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông, rồi các luật khác cũng mỗi thứ đưa vào như thế, sẽ khiến chương trình học không còn là một chỉnh thể, khoa học", ông nêu.

Ông Đoan đề nghị nội dung cụ thể các môn học nên để Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu kỹ, nội dung nào cần đưa vào, tích hợp ra sao. 

Đại biểu Lò Thị Luyến (Điện Biên) chia sẻ, dư luận phản ánh nhiều về việc trẻ em dùng AI trong khi dự thảo luật chưa đưa ra giới hạn trẻ em tiếp cận với AI như thế nào. Một số nước ở châu Âu đã đưa ra quy định trẻ em bao nhiêu tuổi thì mới được tiếp cận và sử dụng AI, một số nước xung quanh Việt Nam thì chưa cấm.

Trong dự thảo luật chỉ có quy định về những mức độ rủi ro, như vậy tất cả các đối tượng trong xã hội sẽ được tiếp cận AI, đại biểu cho rằng quy định này chưa rõ về mặt quản lý. Đồng thời lo ngại, với thế hệ trẻ, nếu không hạn chế về độ tuổi tiếp cận AI thì sẽ như trẻ em ở một số nước "nghe theo AI, làm bạn với AI, thậm chí chỉ yêu AI và kết hôn với AI".

"Những đứa trẻ chưa có nhận thức đầy đủ, như là một tờ giấy trắng thì rất nguy hiểm trong tương lai. Vấn đề này, chúng ta sẽ tính toán thế nào", nữ đại biểu băn khoăn.

Đại biểu Quốc hội: Con tôi học, tôi cũng phải kèm sát việc sử dụng AI- Ảnh 2.

Đại biểu Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội

ẢNH: PHẠM THẮNG

"Xây dựng luật không nên dùng khung đạo đức điều chỉnh"

Cạnh đó, đại biểu Lâm Văn Đoan cũng chỉ rõ trong dự luật dùng rất nhiều (thống kê 13 lần) cụm từ "đạo đức xã hội", cần hết sức cân nhắc. Theo ông, trong luật không nên dùng khung đạo đức để điều chỉnh hành vi bởi phải có pháp luật hết sức tường minh mới có thể xử lý, xử phạt được hành vi con người. 

"Còn đạo đức xã hội là khái niệm rất rộng, rất khó, dựa trên lương tâm, cảm nghĩ, thậm chí niềm tin của từng con người, cá nhân, cả xã hội. Để xây dựng khung đạo đức xã hội không dễ...", ông Đoan nói thêm.

Nói cách khác, những biện pháp mang tính ngăn ngừa, ngăn chặn, vi phạm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội phải dùng pháp luật. 

"Trong nguyên tắc xử lý như vậy nhưng lại có 13 lần sử dụng cụm từ đạo đức xã hội, sau đó lại dùng luật này ban hành khung đạo đức xã hội là không phù hợp", ông Đoan nêu.

