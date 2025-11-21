Đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc khi tích hợp AI vào chương trình phổ thông

Sáng 21.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật Trí tuệ nhân tạo (AI). Dự thảo luật đề xuất chương trình giáo dục phổ thông tích hợp nội dung cơ bản về trí tuệ nhân tạo, tư duy tính toán, kỹ năng số và đạo đức công nghệ vào chương trình bắt buộc.

Đề xuất chưa tích hợp AI vào chương trình phổ thông

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, băn khoăn “dự thảo luật Trí tuệ nhân tạo đề xuất giáo dục phổ thông tích hợp nội dung cơ bản của trí tuệ nhân tạo, nhưng thế nào là nội dung cơ bản tôi vẫn chưa hình dung ra”.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp ẢNH: PHẠM THẮNG

Bởi theo ông, ngày hôm nay là chương trình nâng cao nhưng ngày mai lại là cơ bản vì nó phát triển rất nhanh. Nếu đưa vào chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc, thì phải cân nhắc rất kỹ. Bây giờ chúng ta chưa hình dung ra tốc độ phát triển của AI như thế nào, tác động ảnh hưởng đến tư duy, ý thức với thế hệ trẻ như thế nào?

“Chúng ta vẫn đang ngồi đây bàn điều chỉnh trí tuệ nhân tạo đến đâu, thế mà bây giờ phải đưa vào chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc, theo tôi là không nên. Phát triển đến đâu thì nên tính toán đến đó”, ông Giang nói.

Cho biết “ngay ở nhà tôi, con cái học tôi cũng phải kèm sát việc sử dụng AI chứ không phải thích là thả”, đại biểu Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh không nên tích hợp AI vào chương trình bắt buộc trong giáo dục phổ thông.

Đại biểu Lâm Văn Đoan, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cũng đề nghị cân nhắc việc bắt buộc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Ông nói hiện nay Quốc hội đang xem xét sửa 3 dự luật liên quan đến giáo dục. Do vậy, nếu cần thiết cần đưa vào luật chuyên ngành để thảo luận có tính hệ thống, chặt chẽ.