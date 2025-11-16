Samsung đầu tư 310 tỉ USD để mở rộng lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Màn hình điện tử lớn hiển thị logo Samsung tại một ga tàu Seoul (Hàn Quốc) ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 16.11 dẫn thông cáo của Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) thông báo kế hoạch đầu tư 310 tỉ USD (khoảng 8,17 triệu tỉ đồng) trong vòng 5 năm tới, chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đáp ứng nhu cầu bùng nổ trên toàn cầu.

Gói đầu tư trong vòng 5 năm bao gồm kế hoạch xây dựng một cơ sở bán dẫn mới, nhà máy Pyeongtaek 5, được thiết kế "để đáp ứng nhu cầu về chip nhớ", Tập đoàn Samsung cho biết.

Khi đi vào vận hành toàn diện, nhà máy Pyeongtaek được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chiến lược lớn hơn nữa trong cả chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và hệ sinh thái chip trong nước của Hàn Quốc, theo thông cáo.

Dây chuyền mới dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2028.

Samsung SDS, bộ phận công nghệ thông tin và hậu cần của tập đoàn, sẽ xây dựng 2 trung tâm dữ liệu AI tại Nam Jeolla và Gumi, công ty cho biết, nhưng chưa cung cấp thêm chi tiết.

Kế hoạch trị giá 310 tỉ USD cũng bao gồm một số dự án không liên quan đến AI.

Theo gói đầu tư, công ty cho biết Samsung SDI - đơn vị sản xuất pin cho xe điện của tập đoàn - đang xem xét việc xây dựng một dây chuyền sản xuất trong nước cho các loại pin thế hệ mới, bao gồm pin thể rắn hoàn toàn.

Samsung Electronics vốn đã là một trong những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới, cung cấp các linh kiện then chốt cho ngành công nghiệp AI và hạ tầng. Hàn Quốc cũng là nơi đặt trụ sở của SK hynix, một nhân tố quan trọng khác trong thị trường bán dẫn toàn cầu.

Làn sóng bùng nổ AI đã mang lại lực đẩy lớn cho Samsung Electronics và SK hynix, khi các loại chip nhớ hiệu năng cao của họ trở nên không thể thiếu đối với hoạt động tính toán AI.

Samsung Electronics cho biết lợi nhuận quý ba đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu liên quan AI.

Gói đầu tư trên được công bố sau khi chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ tăng gấp 3 chi tiêu cho AI vào năm tới. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã cam kết "mở ra kỷ nguyên AI" và đưa đất nước trở thành một trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.