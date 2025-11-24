Trao hơn 1 tỉ đồng hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Vùng rốn lũ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (xã Hòa Thịnh, H.Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) chìm ngập trong biển nước, bị cô lập suốt 3 ngày ròng rã. Chính quyền địa phương đã nỗ lực cứu hộ, tiếp tế cho người dân từ lúc lũ còn cao. Sau khi lũ rút, nhiều đoàn từ thiện khắp cả nước đã về xã này cứu trợ bà con.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt trao tiền hỗ trợ cho người dân vùng ngập lụt Hòa Thịnh ẢNH: ĐỨC HUY

Khi đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên đến, lực lượng quân đội, công an đang giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên các tuyến đường. Những tàn dư của trận lũ còn dính khắp tường vách, dây điện... Sức tàn phá khủng khiếp của trận lũ lịch sử thể hiện qua những căn nhà sập, bức tường sập, đường sá hư hỏng nặng...

Đoàn đã trao hàng trăm phần hỗ trợ cho bà con xã Hòa Thịnh, trong đó có thôn Phú Hữu (có 6 người chết trong lũ). Đoàn đã trao 10 triệu đồng cho gia đình có cụ ông Nguyễn Nghiệp và cụ bà Nguyễn Thị Nhựt chết trong đợt lũ vừa qua. Hai cụ sống trong căn nhà cấp 4. Con cháu đi làm ăn xa nên trong đợt lũ này không kịp lánh nạn.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ cho gia đình cụ bà Bùi Thị Trường, có chồng mất trong đợt lũ này ẢNH: MINH ĐỨC

Anh Lê Tấn Đường kể lại cha của anh bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đi làm rẫy ở xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nước rút, chính quyền và gia đình tìm thấy thi thể cha anh Đường nên đã tổ chức mai táng. Trong lúc lũ lên nhanh, bà Bùi Thị Trường (mẹ anh Đường) phải một mình phá nóc nhà, leo lên mái ngói để thoát thân. "Sau khi thoát được ra ngoài, tui ngồi trên mái ngói đến sáng thì người dân trong thôn đến cứu, chở đi đến nhà cao tầng" - bà Trường chia sẻ. Sau khi thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình anh Đường, đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với gia đình anh.

Những cụ già ngồi chờ nhận quà của đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên ẢNH: ĐỨC HUY

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng thăm hỏi, trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già ở thôn Phú Hữu. Ông Văn Bẩm là người tàn tật, nhưng may mắn được con cái chủ động đưa đến nhà cao tầng trong thôn trú tạm. Ông Bẩm ngao ngán: "Lũ đợt này ngập tận nóc nhà. Trước đây, tui đã chứng kiến lũ năm 1993, nhưng nước chỉ lên đến cửa sổ chứ đâu đến mức ngập như lũ đợt này. Quá khủng khiếp!".

Những ngày qua, cụ bà Biện Thị Hồng được chính quyền, người dân cứu trợ hàng cứu đói. Khi nhận quà từ Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt và đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên, cụ Hồng mừng vui và cảm ơn tấm lòng của đoàn, mong những hoạt động thiện nguyện của Báo Thanh Niên ngày càng lớn mạnh, lan tỏa trong xã hội.

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt chia sẻ với gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ ẢNH: ĐỨC HUY

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt cũng rất xúc động khi người dân nơi đây đã mang tặng lại thùng sữa cho đoàn để uống lấy sức đi làm từ thiện. "Một hành động đẹp mà tôi mới thấy trong suốt hàng chục năm cùng Báo Thanh Niên đi làm từ thiện. Chúng tôi đến đây không phải trao giá trị vật chất gì nhiều cho bà con, mà chỉ mang đến chút tấm lòng của quý phật tử chùa Phổ Hiền từ miền Nam gửi đến bà con vùng lũ Đắk Lắk", Ni trưởng Thích Nữ Tâm Nguyệt nói.