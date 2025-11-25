Công an tiếp nước sạch cho bệnh viện trong vùng lũ

Ngày 25.11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp ứng nước sạch cho các bệnh viện ở phía đông của tỉnh (thuộc Phú Yên cũ).

Trước tình hình thiếu nước sạch do mưa lũ, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã không quản thời tiết nguy hiểm, sử dụng xe chuyên dụng tiếp ứng nước sạch cho các bệnh viện.

Lực lượng công an tiếp ứng nước sạch cho các bệnh viện ở vùng lũ ẢNH: HOÀNG ANH

Từ ngày 20 - 25.11, mỗi ngày lực lượng bố trí từ 1 đến 2 xe, vận chuyển hơn 60 m3 nước sạch cung cấp cho Bệnh viện đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Sản - Nhi Đắk Lắk.

Nước sạch được lực lượng lấy từ Khu công nghiệp An Phú, tiếp ứng liên tục cho các bệnh viện để duy trì hoạt động điều trị, bảo đảm nước sinh hoạt cho bệnh nhân. Công tác tiếp ứng nước sạch dự kiến kéo dài đến hết ngày 27.11.