TP.HCM dùng trực thăng đưa thùng phiếu ra giàn khoan cho cử tri bỏ phiếu sớm

Trước yêu cầu bảo đảm quyền bầu cử của cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã có văn bản đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực đặc thù trên địa bàn thành phố, với tổng số khoảng 4.538 cử tri.

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, cử tri thuộc diện này đang công tác tại các đơn vị hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư, nhà giàn DK1 và các giàn khoan dầu khí. Do đặc thù nhiệm vụ thường xuyên trực chiến, làm việc xa bờ, không thể rời vị trí hoặc trở về đất liền đúng ngày bầu cử toàn quốc (dự kiến 15.3), nên việc tổ chức bỏ phiếu sớm là cần thiết, đúng quy định pháp luật và bảo đảm quyền công dân.

Tổ chức bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử toàn quốc 18 ngày

Qua rà soát, TP.HCM đề xuất tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực.

Cụ thể, khu vực bỏ phiếu số 1 và số 2 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Phước Thắng, với khoảng 1.328 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển và Chi đội Kiểm ngư số 2.

Khu vực bỏ phiếu số 3 thuộc Ủy ban Bầu cử xã Long Sơn, dự kiến khoảng 450 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ trên các nhà giàn, tàu trực xa bờ.

Đáng chú ý, khu vực bỏ phiếu số 4 thuộc Ủy ban Bầu cử phường Tam Thắng có số lượng cử tri lớn nhất, khoảng 2.760 người, là cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, trực tiếp lao động trên các giàn khoan dầu khí ngoài khơi.

Ủy ban bầu cử TP.HCM dự kiến tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực nêu trên sớm hơn ngày bầu cử toàn quốc 18 ngày, bắt đầu từ ngày 26.2.

Việc bỏ phiếu sẽ được triển khai đồng thời tại các địa điểm trên bờ và tại các đơn vị, công trình, tàu trực trên biển, bảo đảm đúng trình tự, nguyên tắc của luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Đối với các đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên biển, phương án được xây dựng theo hướng tổ chức tổ bầu cử cơ động. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển sẽ sử dụng tàu chuyên dụng chở tổ bầu cử, thùng phiếu, tài liệu bầu cử ra các nhà giàn DK1, tàu trực và các điểm làm nhiệm vụ xa bờ để cử tri thực hiện quyền bầu cử.

TP.HCM sẽ dùng trực thăng đưa thùng phiếu đến các điểm tổ chức bầu cử sớm ẢNH: MAI THANH HẢI

Đưa tổ bầu cử ra giàn khoan bằng trực thăng

Riêng đối với khu vực bỏ phiếu thuộc phường Tam Thắng, nơi có đông cử tri đang làm việc tại các giàn khoan dầu khí của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, phương án tổ chức bỏ phiếu được thiết kế đặc biệt: sử dụng trực thăng để đưa tổ bầu cử ra các giàn khoan trên biển.

Theo phương án này, trực thăng sẽ xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, chở theo tổ bầu cử cơ động cùng đầy đủ thùng phiếu, danh sách cử tri, tài liệu bầu cử đến từng giàn khoan. Việc tổ chức bỏ phiếu sẽ diễn ra ngay tại nơi làm việc, sinh hoạt của người lao động trên giàn, bảo đảm an toàn, đúng quy định và không làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Đây là phương án từng được triển khai trong các kỳ bầu cử trước đối với lực lượng lao động dầu khí ngoài khơi, song vẫn được xem là một trong những khâu tổ chức phức tạp nhất của công tác bầu cử.

Việc đưa tổ bầu cử ra biển bằng trực thăng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị bầu cử, lực lượng hàng không, đơn vị quản lý giàn khoan và các lực lượng bảo đảm an toàn bay, an ninh, y tế.

Phương án dự phòng thời tiết xấu, mưa bão

Ủy ban Bầu cử TP.HCM cũng xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp phát sinh yếu tố khách quan như thời tiết xấu, mưa bão khiến việc vận chuyển thùng phiếu về đất liền không kịp trong ngày bầu cử theo quy định. Khi đó, việc kiểm phiếu có thể được thực hiện ngay trên tàu hoặc giàn khoan, kết quả được báo cáo về đất liền bằng điện báo, điện thoại, sau đó hoàn tất thủ tục bàn giao thùng phiếu và hồ sơ bầu cử theo đúng quy định pháp luật.

Phúc đáp đề nghị của TP.HCM, Hội đồng Bầu cử quốc gia cơ bản thống nhất với chủ trương cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm tại 4 khu vực đặc thù. Tuy nhiên, Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý việc bỏ phiếu sớm phải tuân thủ chặt chẽ thời hạn theo luật Bầu cử, tức chậm nhất là 23 ngày trước ngày bầu cử toàn quốc.

Đồng thời, TP.HCM chỉ được triển khai bỏ phiếu sớm sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên phạm vi cả nước. Thành phố cũng phải báo cáo cụ thể thời điểm bỏ phiếu sớm của từng khu vực, từng đơn vị để Hội đồng Bầu cử quốc gia theo dõi, giám sát.