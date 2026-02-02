Đại tướng Lương Tam Quang: Rà soát danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử

Chiều 2.2, Đoàn công tác Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Bầu cử quốc gia do đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã làm việc với TP.Đà Nẵng về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Thống nhất danh sách sơ bộ gồm 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Báo cáo với đoàn giám sát, Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, TP.Đà Nẵng có diện tích tự nhiên hơn 11.867 km², dân số trên 3,19 triệu người (tính đến ngày 31.8.2025), với 94 đơn vị hành chính cấp xã và 4.155 thôn, tổ dân phố. Dự kiến, toàn thành phố có khoảng 2,19 triệu cử tri tham gia bầu cử tại 1.784 khu vực bỏ phiếu.

Đoàn công tác do đại tướng Lương Tam Quang làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải Châu (TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Theo phân bổ của Hội đồng Bầu cử quốc gia, TP.Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu 14 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND, thành phố có 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 76 đại biểu; cấp xã có 628 đơn vị bầu cử, bầu 1.907 đại biểu HĐND. Công tác hiệp thương được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 24 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 130 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố bảo đảm cơ cấu, thành phần. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 (diễn ra vào sáng 2.2), đã thống nhất danh sách sơ bộ gồm 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 131 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.

Ủy ban Bầu cử TP.Đà Nẵng đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố; ủy ban bầu cử cấp xã tiếp nhận hơn 3.500 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương đối với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại TP.Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác Hội đồng Bầu cử quốc gia ẢNH: HUY ĐẠT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ, đúng quy định pháp luật; thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị.

Theo Bí thư Lê Ngọc Quang, thành phố đã thực hiện đầy đủ các bước hiệp thương, chuẩn bị nhân sự, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bầu cử; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

"Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rà soát chặt chẽ các khâu của quy trình bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực chất", Bí thư Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bảo đảm quyền bầu cử cho mọi công dân

Đánh giá cao sự chủ động của TP.Đà Nẵng trong công tác chuẩn bị, đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trước hết cần tiếp tục thống nhất cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

"Cuộc bầu cử phải được xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là ngày hội lớn của toàn dân, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ nay đến khi kết thúc", đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị các cấp, các ngành tập trung rà soát và triển khai đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định từng bước, từng quy trình, thủ tục phục vụ tổ chức bầu cử. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị chu đáo cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lập danh sách chính thức người ứng cử, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định.





Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: HUY ĐẠT

Đại tướng Lương Tam Quang đặc biệt nhấn mạnh: "Cần tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là đối với những người đang làm việc, học tập xa nơi cư trú, người khuyết tật, người cao tuổi; việc lập, công bố và niêm yết danh sách cử tri phải được thực hiện đúng quy định, chậm nhất vào ngày 27.2".

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu TP.Đà Nẵng chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác bầu cử, nhất là những người lần đầu thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri nắm rõ chương trình hành động, tiểu sử người ứng cử, thời gian, địa điểm bỏ phiếu và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình.

Cuối cùng, đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu TP.Đà Nẵng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động xây dựng và triển khai các phương án xử lý tình huống có thể phát sinh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.