Chính trị
Bà Lâm Thị Phương Thanh:

Báo chí chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái về bầu cử Quốc hội

Văn Chung
Văn Chung
06/02/2026 11:38 GMT+7

Sáng 6.2, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham gia của 1.022 đại biểu.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL, nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Báo chí cần đấu tranh phản bác quan điểm sai trái về bầu cử Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ VH - TT- DL, phát biểu tại hội nghị sáng 6.2

ẢNH: TUẤN MINH

Công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, cổ vũ tinh thần tham gia tích cực của cử tri, bảo đảm cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo bà Thanh, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên trong cả nước đã luôn đồng hành cùng các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, trong đó có công tác bầu cử các nhiệm kỳ trước, góp phần quan trọng vào thành công chung.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền, đặc biệt là sự phát triển nhanh của môi trường số, mạng xã hội và sự gia tăng của các thông tin sai lệch, xuyên tạc. Do đó, việc chuẩn bị sớm, tập huấn kỹ lưỡng, thống nhất nội dung, phương thức tuyên truyền là hết sức cần thiết.

Một trong 5 vấn đề được bà Thanh nhấn mạnh báo chí cần tập trung là tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử. 

Đồng thời, chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc; chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội giới thiệu về quy trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, những vấn đề cần quan tâm lưu ý trong thông tin, tuyên truyền. 

Bế mạc hội nghị, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, nhấn mạnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bên cạnh việc tuyên truyền thành công của Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách lớn sau đại hội, bà Mai một lần nữa nhấn mạnh, báo chí cần phản bác các quan điểm sai trái, chống phá của các thế lực thù địch. Cùng đó, báo chí cần đổi mới phương pháp thông tin, sáng tạo nội dung nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thành công của cuộc bầu cử.

