Không để kỳ nghỉ tết ảnh hưởng đến chuẩn bị bầu cử

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ QH đã xem xét thông qua 2 nghị quyết quy định về chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo viện KSND các cấp, kiểm sát viên, kiểm tra viên, cán bộ điều tra và giấy chứng minh kiểm sát viên; và nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch kiểm sát viên của viện KSND và viện kiểm sát quân sự; đồng thời, cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12.2025.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn yêu cầu Tổng thư ký QH phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban xây dựng, chuẩn bị sớm chương trình kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 4.2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 53 ẢNH: QUOCHOI.VN

Chủ tịch QH lưu ý, sau khi hoàn thành Đại hội XIV của Đảng, sẽ chuyển sang giai đoạn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Vì vậy, Văn phòng QH cần quan tâm công tác phục vụ các lãnh đạo QH đi thăm, chúc tết theo phân công; tính toán kỹ chương trình, bảo đảm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN và các đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định, phân công rõ người, rõ việc.

Về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch QH nhấn mạnh ngay sau khi các đoàn kiểm tra công tác bầu cử hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra đợt 1, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng hợp ngay kết quả để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia; chuẩn bị cho phiên họp lần thứ 5 của hội đồng.

Cùng với đó là tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong đó nêu rõ các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

"Từ cấp thôn, xã đến cấp tỉnh đều phải có kế hoạch, công việc cụ thể; không để kỳ nghỉ tết kéo dài ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị bầu cử", Chủ tịch QH lưu ý.

Chủ tịch QH nhấn mạnh cả trước, trong và sau thời gian nghỉ tết, các cơ quan của QH đều phải tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị bầu cử, đặc biệt khi trở lại làm việc sau nghỉ tết, phải bảo đảm quân số 100% để tập trung triển khai nhiệm vụ; phối hợp tốt với Chính phủ, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN và các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị bầu cử.