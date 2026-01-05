Tên tôi gắn với kỷ niệm cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên

Chỉ thời gian ngắn sau ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi được chào đời. Sau này, thầy tôi (là cha tôi) hay kể lại ngày lịch sử ấy. Vì ông được bầu là đại biểu Quốc hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày ấy, tỉnh Quảng Ngãi có 8 đại biểu trúng cử, gồm các ông:

Nguyễn Duân. Phạm Văn Đồng. Lê Hồng Long. Phạm Quang Lược. Hà Văn Tính. Hồ Thiết. Nguyễn Trí. Đinh May.

Trong những người ấy, có bác Nguyễn Duân, bác Lê Hồng Long, cụ Phạm Quang Lược, ông Nguyễn Trí là thân thiết nhất với gia đình tôi.

Khi ra Hà Nội dự khóa họp đầu tiên của Quốc hội, thầy tôi kể, ông Nguyễn Đình Thi là đại biểu trẻ nhất của Quốc hội. Năm đó ông Nguyễn Đình Thi mới 24 tuổi. Tuy trẻ nhưng Nguyễn Đình Thi đã là nhạc sĩ sáng tác bài hát "Diệt phát xít" nổi tiếng, cả nước đều hát.

Thầy tôi kể, các đại biểu miền Trung và Nam bộ ra Hà Nội họp, do xa nhà nên Bác Hồ đã thỏa thuận với một số nhà giàu nhận họ về ăn ở trong suốt thời gian họp Quốc hội. Thầy tôi cũng vào ở nhà của một vị tư sản, được gia đình ông tiếp đãi rất chân tình. Còn ăn uống thì khỏi nói, toàn "của ngon vật lạ" mà thầy tôi chưa được ăn bao giờ.

Để kỷ niệm thành công của Quốc hội khóa 1, nhà thơ Thanh Thảo được gia đình đặt tên là Hồ Thành Công ẢNH: TƯ LIỆU

Như thế mới thấy, hồi đó, đất nước mới giành được độc lập, Bác Hồ mới đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945 trên Quảng trường Ba Đình, nên lòng người dân Việt Nam xiết bao hồ hởi, người giàu ở Hà Nội cũng hồ hởi giống những người nghèo ở nông thôn miền Bắc vừa thoát khỏi nạn đói.

Trong khóa Quốc hội đầu tiên ấy, có cả những đại biểu thuộc phe đối lập, thậm chí những đại biểu chống chính quyền cách mạng, nhưng Bác Hồ rất bình tĩnh khi cần giải quyết những vấn đề khó chịu do họ bày đặt ra. Quốc hội nhiều thành phần, nhưng Việt Minh vẫn chiếm đa số, như thế vận hành của Quốc hội vẫn thông suốt. Có đấu tranh, có hòa giải, thuyết phục, nhưng vẫn có trừng trị nếu hoạt động phá hoại đất nước, phá hoại chính quyền. Nguyên tắc cao nhất thì vẫn giữ.

Khi kết thúc kỳ họp Quốc hội đầu tiên, thầy tôi vừa về Quảng Ngãi thì má tôi sinh ra tôi. Đó là ngày 12.3.1946. Để kỷ niệm thành công của Quốc hội khóa 1, thầy (Hồ Thiết) đã đặt tên cho tôi là Hồ Thành Công.

Lớn lên, tôi mới hiểu ý nghĩa của họ tên mình. Do tình hình chiến tranh, hết chống Pháp tới chống Mỹ, nên Quốc hội khóa 1 kéo dài nhiều năm (1946-1960). Nhớ có lần, thầy tôi khi họp Quốc hội về nhà, ông thấy có một đề tài cần thiết phải phát biểu, nên bàn với tôi. Hồi đó tôi mới học lớp 6 (chương trình giáo dục 10 năm). Thầy tôi bảo tôi viết cho ông bài phát biểu "Ủng hộ nhân dân Algérie chống Pháp giành độc lập". Tôi đã viết ngay, và bài phát biểu ấy thầy tôi vừa phát biểu trên hội trường thì được in vào Công báo của Quốc hội khóa 1. Đó có thể coi là bài viết mang tính báo chí đầu tiên trong đời tôi.

Kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một cuộc tổng tuyển cử rất thành công, tôi coi đó cũng là một kỷ niệm của riêng mình, vì sao tên họ tôi lại là Hồ Thành Công.