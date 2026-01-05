Đại biểu Quốc hội Nguyễn Dương Hồng từ 'Hội nghị Diên Hồng thế kỷ 20'

Kết quả, 333 đại biểu khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam đã được bầu vào Quốc hội. Thanh Niên trân trọng giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước VN.

Nha sĩ Nguyễn Dương Hồng đã tham dự 2 sự kiện lịch sử đặc biệt: Đại hội Quốc dân Tân Trào (8.1945) và đầu năm 1946, ông tiếp tục nhận được tín nhiệm của nhân dân tỉnh Bắc Giang khi trở thành Đại biểu Quốc hội khóa I (1946 - 1960).

Nha sĩ Hoàng Thị Thục mừng thọ Giáo sư Nguyễn Dương Hồng Ảnh: Tư liệu gia đình BS Nguyễn Lê Thanh (con gái Giáo sư Nguyễn Dương Hồng)

S Ự CHÚ Ý CỦA NGƯỜI NGOẠI QUỐC

Ra ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Bắc Giang song nha sĩ Nguyễn Dương Hồng, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên VN, lại thực hiện nhiệm vụ của mình tại Hà Nội, nơi ứng cử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều hôm trước ngày bầu cử, ông chứng kiến một cuộc mít tinh tại VN học xá (nay là khuôn viên ĐH Bách khoa Hà Nội) ủng hộ ứng cử viên Hồ Chí Minh và các vị ra tranh cử trên địa bàn thủ đô.

Báo Cứu Quốc (ngày 8.1.1946) cho biết cuộc Tổng tuyển cử của nước VN đã được ngoại quốc chú ý. Theo đó, một đặc phái viên của hãng thông tấn Mỹ United Press và 3 phái viên của các báo Paris Presse, France-Soir, Le Figaro đã đáp máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để tìm hiểu cuộc Tổng tuyển cử ngày 6.1.1946.

Giáo sư Nguyễn Dương Hồng (1918 - 2009) Ảnh: Tư liệu gia đình BS Nguyễn Lê Thanh (con gái Giáo sư Nguyễn Dương Hồng)

Ông Nghiêm Tử Trình, đại diện ban Tổng tuyển cử, dẫn 4 đặc phái viên này đi thăm các nơi bỏ phiếu, rồi ông Trình lại đưa họ đi thăm cả những nơi bỏ phiếu ở ngoại thành nữa - tin trên báo Cứu Quốc cho biết khi đến làng Vạn Phúc, đặc phái viên tỏ vẻ rất hoan hỉ vì "đã được trông thấy một quang cảnh bỏ phiếu rất tưng bừng ở một miền thôn quê".

Khi về Hà Nội, ông Nghiêm Tử Trình mời đi giải khát, vị đặc phái viên này nâng cốc rượu rồi hô lớn: "Hoan hô Tổng tuyển cử đầu tiên của nước VN!".

Ngày 7.1.1946, họ lại đến thăm phòng kiểm phiếu tại Tòa Thị chính. Đến chiều, phái viên của báo Paris Presse đến nghe ngóng kết quả và đã biên chép rất tỉ mỉ số phiếu của 6 vị được dân Hà Nội bầu cho nhiều nhất: Cụ Hồ Chí Minh, ông Trần Duy Hưng, ông Vũ Đình Hòe, ông Hoàng Văn Đức, ông Nguyễn Văn Tố, bà Nguyễn Thị Thục Viên.

K Ý ỨC VỀ ĐẠI HỘI QUỐC DÂN T ÂN T RÀO

Trước đó, ngày 15.8.1945, ông Nguyễn Dương Hồng cùng đoàn đại biểu Hà Nội lên đến Tân Trào dự Đại hội Quốc dân. Là một trong 60 nhân chứng tham dự "Hội nghị Diên Hồng thế kỷ 20", gần nửa thế kỷ sau, ông đã viết một số trang hồi ức chia sẻ hành trình sự kiện lịch sử này.

Tháng 7.1945, ông Nguyễn Dương Hồng đến tìm nhà báo Vũ Đình Hòe, Chủ nhiệm báo Thanh Nghị, ở nhà riêng cuối phố Hàng Đẫy (nay là phố Nguyễn Thái Học - Hà Nội)… Nhận nhiệm vụ của Mặt trận Việt Minh, ông Hồng chuyển cho ông Hòe thư của ông Dương Đức Hiền và nhờ ông Hòe chuyển giúp thư ông Hiền gửi cho ông Đỗ Đức Dục và ông Nghiêm Xuân Yêm. Ông Hòe và ông Dục sau đó đều trúng cử Đại biểu Quốc hội trong kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 và giữ các chức vụ quan trọng trong Quốc hội và Chính phủ.

Sau đó, chính ông Nguyễn Dương Hồng cũng nhận được chỉ thị của Mặt trận Việt Minh cử đi dự Đại hội Tân Trào. Nhớ về chuyến đi lịch sử này, bác sĩ Nguyễn Dương Hồng kể lại:

"Đường lên Tân Trào không xa, nhưng phải đi vòng vèo, lại còn chờ giao thông, nên tới nơi tính hết hơn 10 ngày.

Chúng tôi tới Tân Trào chiều 15.8 và chiều 16 dự lễ xuất phát của đoàn quân do anh Võ Nguyên Giáp chỉ huy đi đánh Thái Nguyên, sau đó tới đình Tân Trào dự Đại hội. Đại hội họp cả sáng 17, bầu Ủy ban Giải phóng Dân tộc do Hồ Chủ tịch đứng đầu.

Chiều 18, chúng tôi tới gặp Hồ Chủ tịch để nghe dặn dò và được lệnh về nhanh để mang lệnh khởi nghĩa. Chúng tôi đi và đến tối tới Cao Vân… Tôi xem bản đồ thấy có thể theo đường Đại Từ thẳng về Phố Cò và đi theo đường đó; tối đến bờ sông Công, nghỉ lại. Sáng ra tới Phố Cò, chúng tôi thuê xe ngựa về xuôi…

Từ Nỉ, chúng tôi đi xe kéo tới ngã ba Hà Nội - Phúc Yên - Thái Nguyên. Đê vỡ, đường nghẽn, chúng tôi ngủ gần chỗ đê vỡ. Sáng hôm sau, nước đã bớt chảy, đi thuyền qua chỗ vỡ thì đến ngay bến đò Chèm. Nước to nên thuyền trôi tới quá cầu Long Biên, đoàn chúng tôi giải tán, mỗi người đi một phía".

Các ông Nguyễn Dương Hồng, Hoàng Văn Đức… vào Hà Nội, lúc đó mới hay Hà Nội đã được giải phóng. Ủy ban Nhân dân lâm thời Hà Nội vừa được thành lập do ông Nguyễn Huy Khôi (tức Trần Quang Huy) làm Chủ tịch. (còn tiếp)