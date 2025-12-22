Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chi tiết số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở 34 tỉnh, thành phố

Tuyến Phan
Tuyến Phan
22/12/2025 18:41 GMT+7

Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành nghị quyết ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở 34 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn mới ký ban hành về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố.

Theo nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI trong cả nước là 182.

- Ảnh 1.

Tổng số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XVI trong cả nước là 182

ẢNH: GIA HÂN

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định như sau:

TP.Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 32.

TP.HCM có 13 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 38.

TP.Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 19.

TP.Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 14.

TP.Cần Thơ có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 18.

TP.Huế có 4 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 9.

Tỉnh An Giang có 7 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 21.

Tỉnh Bắc Ninh có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 16.

Tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 13.

Tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 7.

Tỉnh Đắk Lắk có 5 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 15.

Tỉnh Điện Biên có 3 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 7.

Tỉnh Đồng Nai có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 18.

Tỉnh Đồng Tháp có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 18.

Tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 16.

Tỉnh Hà Tĩnh có 3 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 9.

Tỉnh Hưng Yên có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 16.

Tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 12.

Tỉnh Lai Châu có 3 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 7.

Tỉnh Lạng Sơn có 3 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 7.

Tỉnh Lào Cai có 4 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 10.

Tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 17.

Tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 19.

Tỉnh Nghệ An có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 16.

Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 17.

Tỉnh Quảng Ninh có 3 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 9.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 11.

Tỉnh Quảng Trị có 4 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 10.

Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 9.

Tỉnh Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 15.

Tỉnh Thái Nguyên có 5 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 10.

Tỉnh Thanh Hóa có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 17.

Tỉnh Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 10.

Tỉnh Vĩnh Long có 6 đơn vị bầu cử; số ĐBQH được bầu là 18.

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử bầu cử đại biểu quốc hội bầu cử ĐBQH khóa XVI
