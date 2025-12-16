Cần Thơ đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ bầu cử 2026

Mọi người phải nghiêm túc thực hiện

Kế hoạch này này nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) thông suốt của quá trình chuẩn bị, trước, trong và sau ngày bầu cử; nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, người dân.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.Cần Thơ ẢNH: ÁNH NGUYÊN

Kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Công an TP.Cần Thơ trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông tại những địa điểm tổ chức bầu cử. Kế hoạch đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những biện pháp bảo đảm ATGT, chống ùn tắc giao thông; đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có hành vi sai phạm hoặc lơ là trong quản lý, thực thi nhiệm vụ. Kế hoạch này là cơ sở để mọi người tuân thủ và thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.

Ông Mai Văn Tân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, cho biết kế hoạch lần này tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Những quy định, phân luồng giao thông của cơ quan, lực lượng chức năng triển khai nghiêm túc nhằm phục vụ hoạt động bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tới đây. Cơ quan chức năng triển khai các phương án bố trí chốt tại những khu vực trọng điểm, đảm bảo trật tự, ATGT; đồng thời thành lập các tổ, chốt tuần tra, kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn, điều tiết giao thông; kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trật tự, ATGT. Kế hoạch được triển khai trên toàn địa bàn TP.Cần Thơ từ nay đến hết ngày 15.3.2026.

Đường dây nóng đảm bảo thông suốt

Để thực hiện tốt nhất kế hoạch này, Thường trực Ban ATGT TP.Cần Thơ đề nghị Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo lực lượng công an triển khai đồng bộ những biện pháp nghiệp vụ bảo đảm trật tự, ATGT; phân luồng, tuyến, hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, xử lý ùn tắc giao thông tại các khu vực bỏ phiếu. Công an TP.Cần Thơ bố trí số lượng các chốt cố định trên những tuyến đường chính, trọng điểm, cửa ngõ của thành phố để điều tiết giao thông, phân luồng, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi, không để xảy ra ùn tắc; hướng dẫn mọi người dừng đỗ xe đúng quy định; bảo đảm an ninh khu vực bầu cử.

Ông Mai Văn Tân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo ông Mai Văn Tân, lực lượng công an kiên quyết xử lý những cá nhân có hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn; đi không đúng phần đường, làn đường; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, người chỉ huy giao thông; vi phạm quy định về chở quá tải, quá số người; vi phạm về việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Công an TP.Cần Thơ chỉ đạo 100% công an các xã, phường và phòng cảnh sát giao thông công bố số điện thoại đường dây nóng hoạt động xuyên suốt để tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân về tình hình trật tự, ATGT.

"Phòng An toàn giao thông, Phòng Kết cấu hạ tầng, Phòng Quản lý vận tải và các đơn vị khác trực thuộc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phải nỗ lực tối đa thực hiện kế hoạch này nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chủ đầu tư dự án công trình hạ tầng giao thông phải yêu cầu nhà thầu thi công bố trí đầy đủ rào chắn, biển cảnh báo, đèn chiếu sáng ban đêm, đèn tín hiệu tại công trình đang xây dựng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án do đơn vị mình quản lý. UBND xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; đồng thời yêu cầu công an địa phương phối hợp lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ nơi khu vực diễn ra bầu cử; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối an toàn…", ông Mai Văn Tân thông tin.