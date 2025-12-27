Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Cà Mau ấn định 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 18 đơn vị HĐND

Gia Bách
Gia Bách
27/12/2025 12:17 GMT+7

Với việc ban hành đồng loạt các nghị quyết về đơn vị bầu cử, Cà Mau chính thức 'chốt khung' tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tạo nền tảng pháp lý cho giai đoạn chuẩn bị trước bầu cử toàn quốc.

Ngày 27.12, Văn phòng đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Cà Mau cho biết, theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử, bầu tổng cộng 13 đại biểu Quốc hội.

Cụ thể, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường An Xuyên, Lý Văn Lâm, Tân Thành, Hòa Thành và các xã Hồ Thị Kỷ, Tân Lộc, Trí Phải, Thới Bình, Biển Bạch, Nguyễn Phích, Khánh An, U Minh, Khánh Lâm. Đơn vị bầu cử số 1 được bầu 3 đại biểu Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã Đá Bạc, Khánh Bình, Trần Văn Thời, Khánh Hưng, Sông Đốc, Lương Thế Trân, Hưng Mỹ, Tân Hưng, Cái Nước, Phú Mỹ, Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân, được bầu 3 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các xã Đầm Dơi, Tạ An Khương, Trần Phán, Tân Thuận, Tân Tiến, Thanh Tùng, Quách Phẩm, Đất Mới, Năm Căn, Tam Giang, Phan Ngọc Hiển, Tân Ân, Đất Mũi, được bầu 2 đại biểu.

Cà Mau ấn định 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 18 đơn vị HĐND - Ảnh 1.

Cà Mau ấn định 5 đơn vị bầu cử Quốc hội, 18 đơn vị HĐND

ẢNH: G.B.

ẢNH: G.B.

Hai đơn vị còn lại thuộc địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ, nay nằm trong cơ cấu bầu cử chung của tỉnh, gồm đơn vị bầu cử số 4 với các phường Bạc Liêu, Hiệp Thành, Vĩnh Trạch và các xã Hưng Hội, Vĩnh Lợi, Châu Thới, Vĩnh Thanh, Vĩnh Mỹ, Hòa Bình, Vĩnh Hậu, Đông Hải, Long Điền, Gành Hào, bầu 3 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 5 gồm các phường Giá Rai, Láng Tròn và các xã Phong Thạnh, An Trạch, Định Thành, Phong Hiệp, Vĩnh Phước, Phước Long, Ninh Thạnh Lợi, Vĩnh Lộc, Hồng Dân, Ninh Quới, được bầu 2 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau cũng vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-UBBC, ấn định 18 đơn vị bầu cử để bầu ra 73 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo HĐND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến có 192 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau, trong đó khoảng 10 người tự ứng cử, số còn lại do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu.

Việc phân chia các đơn vị bầu cử HĐND tỉnh Cà Mau được thực hiện trên cơ sở địa giới hành chính các xã, phường hiện có, bảo đảm tính đồng bộ với phương án bầu cử đại biểu Quốc hội; đồng thời, tạo điều kiện để triển khai các khâu tiếp theo của công tác bầu cử theo đúng tiến độ.

