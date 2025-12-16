Chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn nêu rõ, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra hết sức khẩn trương, tích cực, bám sát quy trình luật định.

Theo Chủ tịch QH, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 lần này diễn ra trong bối cảnh hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền địa phương đang được tiếp tục kiện toàn, sắp xếp theo tinh thần các nghị quyết của T.Ư. Một số mô hình tổ chức chính quyền đô thị, chính quyền địa phương được đổi mới, hoàn thiện. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng công tác chuẩn bị bầu cử, làm sao đảm bảo đúng quy trình, quy định, nhất là công tác nhân sự được thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. Chủ tịch QH khẳng định, hiện các cơ quan đang đi đúng hướng theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch QH cũng nêu rõ, vừa qua, với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực từ T.Ư đến địa phương; tiến độ chuẩn bị bầu cử nhanh, chắc, nhất là trong hoàn thiện văn bản, xây dựng phương án tổ chức, dự thảo nghị quyết về đơn vị bầu cử. Công tác nhân sự có bước chuẩn bị sớm, cẩn trọng, đúng quy trình. Đây là điểm mới rất quan trọng so với kỳ bầu cử trước. Công tác an ninh trật tự được chuẩn bị theo hướng "chủ động từ xa"; việc ứng dụng công nghệ thông tin có tiến triển rõ rệt, đồng bộ với dữ liệu dân cư...

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử từ sau phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia lần thứ 3 đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; thông qua một số nghị quyết về công tác bầu cử.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH đã chủ trì phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH xem xét, quyết định một số nội dung về công tác bầu cử. Ủy ban Thường vụ QH đã thảo luận và thông qua nghị quyết điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.