Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Trung ương Đảng thảo luận quy chế bầu cử tại Đại hội XIV

Lê Hiệp
Lê Hiệp
07/10/2025 18:32 GMT+7

Trung ương Đảng đã thảo luận quy chế làm việc, quy chế bầu cử cũng như các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 7.10, Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Trung ương Đảng thảo luận quy chế bầu cử tại Đại hội XIV- Ảnh 1.

Hội nghị Trung ương 13 thảo luận thời gian, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội XIV

ẢNH: GIA HÂN

Trong buổi sáng, Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng. Cùng đó là dự thảo quy chế làm việc của Đại hội XIV và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV. 

Đây là các nội dung đã được Trung ương Đảng thảo luận tại tổ chiều qua 6.10. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên làm việc của hội nghị.

Sau phiên thảo luận tại hội trường, Trung ương Đảng tiếp tục thảo luận tại tổ, thảo luận các nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 - 2028. Cùng đó là kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Trong buổi chiều, Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng. Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Cũng trong buổi chiều 7.10, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương Đảng tại hội nghị.

Trung ương Đảng thảo luận quy chế bầu cử tại Đại hội XIV- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương 13 ngày 6.10

ẢNH: GIA HÂN

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần.

Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 nghị quyết Bộ chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV.

Tại hội nghị này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện văn kiện. Trong đó, tập trung khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư cũng đề nghị T.Ư Đảng cho ý kiến vào những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; giải quyết vấn đề nhà nước - thị trường - xã hội; văn hóa - con người; giáo dục, đào tạo; y tế...

Cùng đó là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị bổ sung nội dung cho định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Tin liên quan

Đại hội XIV của Đảng sẽ có 1.588 đại biểu

Đại hội XIV của Đảng sẽ có 1.588 đại biểu

Số lượng đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng là 1.588 người, gồm: 165 đại biểu là ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII; 353 là đại biểu bầu theo quy định; 1.070 đại biểu chỉ định.

Cơ cấu nhân sự Đại hội XIV hài hòa, hợp lý

Tổng Bí thư: Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV có ý nghĩa quyết định

Khám phá thêm chủ đề

Trung ương đảng Đại hội XIV của Đảng bộ chính trị Trung ương khóa XIV
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận