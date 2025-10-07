Trung ương Đảng thảo luận quy chế bầu cử tại Đại hội XIV

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 7.10, Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2.

Hội nghị Trung ương 13 thảo luận thời gian, quy chế làm việc, quy chế bầu cử tại Đại hội XIV ẢNH: GIA HÂN

Trong buổi sáng, Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Đại hội XIV của Đảng. Cùng đó là dự thảo quy chế làm việc của Đại hội XIV và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.

Đây là các nội dung đã được Trung ương Đảng thảo luận tại tổ chiều qua 6.10. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên làm việc của hội nghị.

Sau phiên thảo luận tại hội trường, Trung ương Đảng tiếp tục thảo luận tại tổ, thảo luận các nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm quốc gia 2026 - 2028. Cùng đó là kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.

Trong buổi chiều, Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ trong buổi sáng. Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Cũng trong buổi chiều 7.10, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương Đảng tại hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Hội nghị Trung ương 13 ngày 6.10 ẢNH: GIA HÂN

Đổi mới mô hình phát triển đất nước

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 13, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần.

Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của 7 nghị quyết Bộ chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV.

Tại hội nghị này, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện văn kiện. Trong đó, tập trung khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; phòng chống tham những, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư cũng đề nghị T.Ư Đảng cho ý kiến vào những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; giải quyết vấn đề nhà nước - thị trường - xã hội; văn hóa - con người; giáo dục, đào tạo; y tế...

Cùng đó là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước; tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đặc biệt, Tổng Bí thư đề nghị bổ sung nội dung cho định hướng tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.