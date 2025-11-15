Bộ Công an xây dựng tiện ích hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND trên VNeID

Sáng 15.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Cho ý kiến kết luận, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu. Theo đó, các bộ: NN-MT, Y tế, VH-TT-DL và Thanh tra Chính phủ sớm ban hành trước ngày 25.11. Thí điểm đánh giá, xếp hạng chất lượng cơ sở dữ liệu trong năm 2025 và triển khai chính thức từ 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: NHẬT BẮC

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, các bộ, ngành, khẩn trương rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã toàn trình về dữ liệu. Các bộ, ngành, địa phương tập trung sửa đổi, bổ sung 322 văn bản quy phạm pháp luật theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đặc biệt, rà soát, sửa đổi các quy định không phù hợp với việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính và dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hoàn thành mục tiêu 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến và 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính phạm vi cấp tỉnh.

Về nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng giao Bộ KH-CN trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay trong năm 2025.

Đồng thời, thực hiện đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập; đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc; phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026 (phấn đấu đạt 500.000 thuê bao).

Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID. Đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01. Xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về công dân số, xã hội số, Chính phủ số, hoàn thành trước ngày 15.12.

Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong các nhiệm vụ số hóa khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hóa bằng cấp, chứng chỉ, hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12 tới, số hóa 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong quý 1/2026.

Bộ Y tế xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc, trong đó xác định rõ: mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông, hoàn thành trong năm 2025...