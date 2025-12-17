Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Uyển Nhi
17/12/2025 11:04 GMT+7

Sáng 17.12, Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TP.HCM).

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn do ông Bounvixay Kongpaly, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn làm trưởng đoàn, diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Ông Bounvixay Kongpaly cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh những đóa hoa tươi thắm

ẢNH: CAND

Tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dâng những đóa hoa tươi thắm và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn và sự tưởng nhớ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn dành phút mặc niệm đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: UYỂN NHI

Hoạt động dâng hoa là một trong những nội dung ý nghĩa trong chuyến thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm của Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn tại TP.HCM, diễn ra từ ngày 16.12 đến ngày 20.12.

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào) dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu chính quyền tỉnh Hủa Phăn thăm, làm việc và học tập kinh nghiệm ở TP.HCM diễn ra từ ngày 16.12 đến ngày 20.12

ẢNH: UYỂN NHI

Bên cạnh đó, sự kiện góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Xem thêm bình luận