Hoàn thành cụm tượng chiến sĩ Việt Nam - Lào, chào mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Cụm tượng gồm 5 nhân vật, thể hiện tình đoàn kết chiến đấu giữa quân dân 2 nước Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cùng chung nhiệm vụ mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, phục vụ vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam Việt Nam.

Cụm tượng Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, nhìn từ mặt trước ẢNH: BÍCH NGỌC

Về bố cục, phía trên cụm tượng là quốc kỳ hai nước Việt Nam và Lào - biểu tượng tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn. Chính diện là hình ảnh bộ đội Lào và bộ đội Việt Nam kề vai, sát cánh bên nhau, thể hiện sự hăng hái, quyết tâm chiến đấu và đang cùng nắm tay nhau đưa lên mừng chiến thắng trên dãy Trường Sơn.

Phía sau cụm tượng là 3 nhân vật, trong đó 1 dân công Lào đang vận chuyển đạn, 1 bộ đội công binh Việt Nam đang mở đường Trường Sơn và 1 nữ chiến sĩ du kích Lào đại diện cho lực lượng phụ nữ, vai mang súng sẵn sàng chiến đấu, hỗ trợ tiếp tế lương thực, đạn dược cho chiến trường. Nền cảnh phía dưới là đồi núi cảnh quan, tượng trưng cho dãy Trường Sơn hùng vĩ, cánh đồng Chum, ghi nhớ những chiến công của quân dân Việt Nam - Lào.

Cụm tượng có chiều cao 4,3 m; chiều cao nhân vật Việt Nam 2,3 m, Lào 2,3 m; chiều ngang 2,95 m, chiều sâu 2,85, chất liệu hợp kim đồng; tổng trọng lượng khoảng 11 tấn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã triển khai xây dựng Khu biểu tượng tình đoàn kết, hữu nghị và tri ân quốc tế tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từ tháng 7.2025 trên diện tích khoảng 3.600 m2, quy mô gồm 5 cụm tượng các nước: Liên Xô, Cuba, Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Hiện nay, khu biểu tượng đã nghiệm thu, trưng bày các cụm tượng Liên Xô, Cuba và Lào. Các cụm tượng còn lại và toàn bộ khu biểu tượng dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2025 hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025).