Bộ Quốc phòng tặng tượng chân dung Bác Hồ cho 168 xã, phường, đặc khu TP.HCM

Ngày 20.12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức lễ trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2025); 81 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2025) và 36 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2025).

Thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã trao tặng tổng cộng 3.321 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường, đặc khu trên cả nước. Riêng TP.HCM với 54 xã, 113 phường và 1 đặc khu (Côn Đảo) được trao tặng 168 tượng.

Lãnh đạo Quân khu 7 trao tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các phường, xã, đặc khu ẢNH: THÚY LIỄU

Việc trao tặng lần này diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi lực lượng vũ trang Quân khu 7 vừa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những thành tựu đó là kết tinh của sự hy sinh, cống hiến qua nhiều thế hệ, đồng thời gắn liền với sự đùm bọc, hỗ trợ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Thái Thành Đức, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu 7, nhấn mạnh việc trao tặng tượng chân dung Bác Hồ cho các đơn vị hành chính cơ sở là chủ trương có ý nghĩa chính trị, văn hóa và tinh thần sâu sắc.

Đây không chỉ là sự tri ân, lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Đại diện các địa phương tiếp nhận tượng, ông Nguyễn Hải Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cho biết, các địa phương cam kết bảo quản, gìn giữ tượng Bác tại vị trí trang trọng; phát huy giá trị công trình gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.