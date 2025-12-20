Trung tướng Nguyễn Bá Lực làm Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 20.12, Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo đại hội có thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại đại hội, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa khẳng định, từ khi thành lập đến nay, thông qua đó, phong trào tập luyện võ thuật trong quân đội ngày càng phát triển, từng bước nâng lên tầm cao mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang có thể lực tốt, bản lĩnh vững vàng, khả năng xử trí tình huống linh hoạt.

Nhiệm kỳ vừa qua, liên đoàn đã hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục thành lập các câu lạc bộ võ thuật theo chỉ thị của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Riêng tại Quân khu 7, 100% Ban chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố đã thành lập câu lạc bộ võ thuật, tạo nền tảng vững chắc cho phong trào rèn luyện thể lực trong lực lượng vũ trang địa phương.

Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 3 ra mắt đại hội ẢNH: T.L

Liên đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Quân huấn - Nhà trường tham mưu, đề xuất định hướng phát triển các môn võ phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị, đặc thù vùng miền, như võ cổ truyền, Vovinam, Judo, Sambo, Kurash, Jujitsu… Bên cạnh nguồn ngân sách quốc phòng, liên đoàn còn tích cực huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, phục vụ huấn luyện và thi đấu.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa nhấn mạnh, thông qua các hoạt động của liên đoàn, số lượng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tham gia tập luyện các môn võ, vật đã tăng lên rõ rệt, qua đó nâng cao thể lực, sức bền, kỹ năng chiến đấu và khả năng xử trí các tình huống phức tạp. Đồng thời, Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam đã góp phần tổ chức thành công nhiều sự kiện thể dục - thể thao quốc gia và quốc tế, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đại hội cũng xác định nhiệm vụ chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống huấn luyện, đào tạo tài năng võ thuật các tuyến, từ cơ sở đến đội tuyển quân đội và đội tuyển quốc gia; từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu, bảo đảm tính chuyên nghiệp, bài bản và hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: T.L

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2025 - 2030) gồm 35 thành viên, ban thường vụ gồm 9 thành viên.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam; 4 phó chủ tịch gồm: thiếu tướng Vũ Việt Hùng, thiếu tướng Trần Bá Khương, thiếu tướng Nguyễn Văn Đồng và thiếu tướng Vũ Văn Điền.