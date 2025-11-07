Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2025: Lan tỏa thông điệp hòa bình

Giới thiệu hình ảnh "thành phố vì hòa bình, thành phố của võ đạo và sáng tạo"

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM, với chủ đề "Võ thuật Việt Nam - Kết nối hòa bình" là sự kiện thể thao - văn hóa quốc tế thường niên do Sở VH-TT tổ chức. Liên hoan được tổ chức nhằm tôn vinh tinh thần thượng võ Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước yêu chuộng hòa bình, nghĩa tình và hội nhập; đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế, thúc đầy hợp tác trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam và bạn bè năm châu.

Sự kiện không chỉ là ngày hội của giới võ thuật mà còn là diễn đàn giao lưu văn hóa toàn cầu, nơi tinh hoa võ học Việt Nam được kết nối cùng các nền võ thuật quốc tế. Thông qua liên hoan, TP.HCM khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, năng động và nhân văn, đồng thời giới thiệu hình ảnh "thành phố vì hòa bình, thành phố của võ đạo và sáng tạo" đến bạn bè thế giới.

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM hứa hẹn mang đến nhiều màn tranh tài hấp dẫn, diễn ra từ ngày 21 đến 23.11 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 21 đến 23.11, tại đường Lê Lợi, P.Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện năm nay dự kiến thu hút các đoàn võ thuật quốc tế từ: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Ba Lan, Philippnies, Thái Lan, Campuchia, Indonesia và hơn 20 đoàn võ thuật trong nước, cùng hàng nghìn võ sư, HLV, võ sinh và người yêu võ thuật.

Lễ khai mạc sự kiện diễn ra vào ngày 21.11, với màn trình diễn võ đạo kết hợp nghệ thuật dân tộc, âm thanh - ánh sáng hiện đại. Giải thi Hội diễn Võ thuật quốc tế mở rộng diễn ra ngày 22 và 23.11, với các bài biểu diễn quyền, kỹ thuật và đồng diễn của các môn phái/bộ môn Việt Nam. Sự kiện bế mạc vào tối 23.11: tôn vinh các võ sư kiệt xuất, các đoàn xuất sắc; trình diễn nghệ thuật "Hào khí võ Việt - từ TP.HCM lan tỏa tinh hoa ra thế giới".

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM ẢNH: TRUNG NAM

Sự kiện năm nay thu hút các đoàn võ thuật quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Ba Lan, Philippnies, Thái Lan, Campuchia, Indonesia và hơn 20 đoàn võ thuật ở Việt Nam ẢNH: TRUNG NAM

Ngoài các bộ môn taekwondo, karate, aikido, kendo, wushu... các môn võ đặc trưng của Việt Nam như vovinam, Tân Khánh Bà Trà, Tây Sơn Bình Định, khí công Hồng Gia quyền cũng sẽ được trình diễn cho người hâm mộ võ thuật thưởng thức.

Đáng chú ý, trong sáng 22.11, đường Lê Lợi cũng là nơi diễn ra lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Nghi thức ra quân được lồng ghép mang ý nghĩa đặc biệt, khích lệ và nâng cao tinh thần của các tuyển thủ thành phố trên hành trình chinh phục SEA Games 33.