Ông Nguyễn Ngọc Anh tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ V (2018 - 2025), ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho biết, liên đoàn đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng tầm vị thế võ học dân tộc. Phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền được mở rộng sâu rộng tới học đường, lực lượng vũ trang, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế. Công tác chuyên môn ngày càng được chuẩn hóa, hướng tới tính chuyên nghiệp, hiện đại. Đặc biệt, việc tham gia thi đấu môn kun bokator tại SEA Games 32 đã mang về nhiều huy chương, góp phần nâng cao hình ảnh võ cổ truyền Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Giai đoạn 2018 - 2025, liên đoàn đã kết nạp thêm 36 tổ chức thành viên, 179 cá nhân; xây dựng trên 60 chi hội, hơn 1.000 CLB, võ đường và hàng trăm môn phái, võ phái hoạt động sôi nổi. Công tác quản lý hội viên được số hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả.

Ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phát biểu tại đại hội ẢNH: BTC

Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã tuyển chọn được 18 bài quyền, binh khí, trong đó có 13 bài quyền được quy định thi đấu trong các giải võ cổ truyền cấp quốc gia và quốc tế, gồm: hùng kê quyền, ngọc trản quyền, lão mai quyền, thanh long độc kiếm, siêu xung thiên, phong hoa đao, thái sơn côn, độc lư thương, lão hổ thượng sơn, song tuyết kiếm, bát quái côn, tứ linh đao và huỳnh long độc kiếm.

Sau 2 ngày làm việc (ngày 27 - 28.9), Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI (2025 -2030) với 46 thành viên, Ban Thường vụ 8 thành viên và Ban Thanh tra gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng phòng Thể thao cho mọi người (Cục TDTT Việt Nam, Bộ VH-TT-DL) tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội ẢNH: BTC

Nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, tăng ít nhất 30% số hội viên, CLB, võ đường; 100% tỉnh, thành phố có phong trào; phấn đấu để võ cổ truyền là môn thể thao bắt buộc và là phương tiện hữu hiệu rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn cho học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; là môn thể thao trọng điểm trong Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc và Hội thao TDTT trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, liên đoàn sẽ hướng tổ chức các giải theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; ứng dụng công nghệ chấm điểm, điều hành; chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang phục, binh khí, đồng thời phát huy tính đa dạng, bản sắc võ phục môn phái. Bảo tồn ít nhất 5 bài quyền dân tộc thiểu số, phục dựng lò võ cổ, tôn vinh các võ sư truyền thống; tiếp tục quảng bá, phát triển mạnh võ cổ truyền ở các quốc gia; phấn đấu thành lập liên đoàn võ cổ truyền tại các nước Đông Nam Á và đưa võ cổ truyền trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam ẢNH: BTC

Phát biểu tại đại hội, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến đề xuất, liên đoàn cần chú trọng đào tạo thế hệ VĐV kế cận; tăng cường hợp tác quốc tế và phát huy giá trị tinh thần - đạo đức của võ cổ truyền như lòng nhân ái, kỷ luật, và tinh thần thượng võ.