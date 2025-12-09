Chủ tịch nước Lương Cường trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Quân khu 7

Sáng 9.12, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân (LLVTND).

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt đội danh dự ẢNH: NGUYỄN ANH

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 7

ẢNH: LÊ TRẦM

Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm.

Tham dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trịnh Văn Quyết; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chính ủy Quân khu 7 Trần Vinh Ngọc, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, còn có đơn vị kết nghĩa của Quân đội Hoàng gia Campuchia; Tổng lãnh sự quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Cộng hòa Cu Ba và Vương quốc Campuchia tại TP.HCM; cùng hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc LLVT Quân khu 7, các đơn vị quân đội trên địa bàn và học sinh, sinh viên.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh lưu niệm cùng thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ẢNH: LÊ TRẦM

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của LLVT Quân khu 7 trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho LLVT Quân khu 7, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho LLVT Quân khu 7

ẢNH: LÊ TRẦM

Quân khu 7 đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND ẢNH: LÊ TRẦM

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong gần 40 năm đổi mới, LLVT Quân khu 7 luôn phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Quân khu 7 là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc trên địa bàn chiến lược phía nam của Tổ quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm ẢNH: NGUYỄN ANH

Quân khu 7 là đơn vị tiêu biểu của toàn quân trong đề xuất, triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình sáng tạo mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc; chủ động đến với nhân dân với tinh thần "vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh", tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xung kích đi đầu trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh.

Đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương triển khai thần tốc "chiến dịch Quang Trung" sửa chữa, xây lại nhà cho nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ thời gian vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích và những đóng góp to lớn của LLVT Quân khu 7 đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong suốt 80 năm qua.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là luôn giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng và đối ngoại của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI.

Nhiệm vụ thứ hai là tập trung xây dựng LLVT quân khu "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng chiến đấu; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm ẢNH: LÊ TRẦM

Thứ ba, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới và trong bối cảnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tập trung xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; làm nòng cốt cùng các lực lượng khác ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh chính trị và an ninh phi truyền thống ngay tại cơ sở.

Thứ tư, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất, trang bị hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chăm lo nâng cao đời sống bộ đội; chủ động phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và bảo đảm an toàn giao thông trong LLVT Quân khu 7.

Thứ năm, tập trung xây dựng Đảng bộ quân khu thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: NGUYỄN ANH

Quân khu 7 giữ vững truyền thống anh hùng, quyết thắng

Cách đây 80 năm, ngày 10.12.1945, tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Hội nghị Xứ ủy Nam bộ quyết định thành lập các khu 7, 8, 9. Từ đó, ngày 10.12 hằng năm trở thành ngày truyền thống của LLVT Quân khu 7.

Ngay từ khi ra đời, LLVT Quân khu 7 đã đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua gian khổ, vừa chiến đấu vừa xây dựng và nhanh chóng trưởng thành với nhiều chiến công trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Sau giải phóng, quân dân trên địa bàn Quân khu 7 nhanh chóng bước vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, đồng thời tiếp tục chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, hỗ trợ Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Bước vào giai đoạn mới, LLVT Quân khu 7 quán triệt quan điểm quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng - bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ trong sạch, lực lượng vững mạnh toàn diện; củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Nhiều đề án, dự án, mô hình sáng tạo được triển khai hiệu quả như: xây dựng hơn 350 km đường tuần tra biên giới; kiên cố 63/72 chốt dân quân thường trực; xây dựng 58 điểm dân cư liền kề chốt, đồn, trạm với hơn 800 căn nhà; hỗ trợ xây dựng hàng ngàn căn nhà và 150 công trình văn hóa - thể thao; các đơn vị phía sau hỗ trợ hàng chục tỉ đồng mỗi năm cho địa bàn biên giới; tăng cường phối hợp, giúp đỡ quân đội và nhân dân Campuchia.

Trong đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 xông pha tuyến đầu, bám trụ tại những điểm khó khăn nhất, giúp dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia hiệu quả chương trình "xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 7 luôn giữ vững, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần yêu nước, ý chí tiến công cách mạng, hun đúc nên truyền thống "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng".

Với những đóng góp to lớn, LLVT Quân khu 7 đã được tặng thưởng: 2 Huân chương Sao vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.

Toàn quân khu có 718 lượt đơn vị và 423 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; 17.684 Mẹ Việt Nam anh hùng; nhiều tập thể, cá nhân được trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nước bạn Lào, Campuchia.