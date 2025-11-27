Hơn 2.000 đại biểu dự kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Quân khu 7

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10.12.1945 - 10.12.2025), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 triển khai nhiều hoạt động quy mô lớn, thể hiện sự tri ân lịch sử, tôn vinh truyền thống và khẳng định tầm vóc của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Các hoạt động tuyên truyền - giáo dục được tiến hành rộng khắp với nhiều hình thức, từ biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền đến phát sóng phim tài liệu, tái bản sách lịch sử lực lượng vũ trang Quân khu 7, tổ chức hội thảo khoa học, báo cáo viên toàn quân, xây dựng phim truyền thống và đăng tải loạt bài trên các cơ quan báo chí trung ương và quân đội.

Những nội dung này đã giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu rõ hơn giá trị lịch sử, nghệ thuật quân sự và tinh thần cách mạng bền bỉ của Quân khu 7 trong suốt 8 thập niên qua.

Đồng thời, hàng loạt cuộc thi đã được tổ chức, tạo nên phong trào rộng khắp từ cơ sở đến cấp quân khu, lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào về quân đội nhân dân. Các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, kể chuyện chiến đấu, sáng tác biểu trưng, hội thi phòng Hồ Chí Minh, sáng tác âm nhạc, ảnh thời sự, nghệ thuật đã thu hút hàng chục nghìn tác phẩm tham dự từ trong và ngoài lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Qua đó, những ký ức chiến đấu hào hùng, những câu chuyện đời thường chan chứa nghĩa tình quân dân và hình ảnh người lính Quân khu 7 trong thời bình đã được khắc họa chân thực.

Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "80 ngày đêm hành động kiểu mẫu" được phát động từ ngày 3.10 đã thúc đẩy tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại tất cả các đơn vị.

Song song đó, Quân khu 7 vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (ngày 24.9.2025). Đồng thời, Quân khu 7 đang được đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, phần thưởng cao quý ghi nhận đóng góp đặc biệt của đơn vị trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

Một chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Sức mạnh miền Đông" gồm 2 chương "Ký ức" và "Tầm nhìn" sẽ được dàn dựng và trình diễn tại lễ kỷ niệm.

Bên cạnh đó, triển lãm "Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - 80 năm tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công" sẽ trưng bày hình ảnh, hiện vật, sách và tư liệu lịch sử về quá trình hình thành, chiến đấu và phát triển của đơn vị.

Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (10.12.1945 - 10.12.2025), Quân khu 7 có nhiều hoạt động để tri ân, ôn lại truyền thống hào hùng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong hoạt động hướng về cội nguồn, đoàn công tác của Quân khu 7 sẽ thực hiện chương trình tri ân tại các địa danh lịch sử gắn liền với sự ra đời của chiến khu tiền thân. Nhiều chương trình xã hội ý nghĩa sẽ được triển khai như tặng nhà tình nghĩa quân dân, xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, tổ chức phiên chợ 0 đồng cùng hoạt động văn nghệ phục vụ nhân dân.

Các đoàn đại biểu của Quân khu 7 cũng sẽ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tại TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng cùng các khu tưởng niệm trên địa bàn, thể hiện sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trước thềm lễ kỷ niệm, Quân khu 7 sẽ tổ chức gặp mặt 530 cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, những người đã đóng góp trí tuệ, chiến công và cả máu xương trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Lễ kỷ niệm chính thức dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7, với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, đại diện lực lượng vũ trang các tỉnh, khách mời quốc tế và các đơn vị quân đội bạn.