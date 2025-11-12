Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Sư đoàn 5, Quân khu 7

Chiều 12.11, đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Sư đoàn 5 (Quân khu 7) về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự 10 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Báo cáo với Bộ trưởng Phan Văn Giang, đại tá Nguyễn Hải Nam, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2025, cấp ủy, đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu 7, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Phan Văn Giang trong buổi làm việc với Sư đoàn 5 (Quân khu 7) ẢNH: THÚY LIỄU

Sư đoàn 5 duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao trình độ, đảm bảo bộ đội thành thạo các phương án tác chiến, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật được quản lý, bảo dưỡng tốt, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được duy trì thường xuyên, giúp cán bộ, chiến sĩ kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị được đẩy mạnh, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Trong huấn luyện, Sư đoàn 5 quán triệt nghiêm mệnh lệnh công tác quân sự - quốc phòng năm 2025, tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, chất lượng cao; công tác hậu cần, kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng Sư đoàn 5 chụp ảnh lưu niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Chăm lo tốt cho bộ đội có hoàn cảnh khó khăn, xa gia đình

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và kết quả mà Sư đoàn 5 đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2025, cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn 5 cần tiếp tục tập trung rà soát chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời bổ sung nhiệm vụ mới phát sinh; tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) ẢNH: NGÔ TÙNG

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân và khu vực biên giới.

Cùng với đó, Sư đoàn 5 cần thường xuyên duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, củng cố, bổ sung lực lượng, phương tiện; tổ chức huấn luyện, diễn tập thuần thục, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, hỏa hoạn, tìm kiếm cứu nạn. Công tác giáo dục, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật phải được đẩy mạnh, xây dựng nền nếp chính quy vững chắc.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Sư đoàn 5 tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ trưởng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Sư đoàn 5 ẢNH: NGÔ TÙNG

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị Sư đoàn 5 tiếp tục chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, công tác xa gia đình.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu đơn vị 2 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và truyền thống "Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù".