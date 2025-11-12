Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần 2 có gì mới?

Bắt đầu từ sáng mai (13.11), các hoạt động chính trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, sẽ diễn ra tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Đây là sự kiện rất được quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (phải) và trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội biên phòng (từ ngày 4.11.2025 là thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) bên mốc chủ quyền số 69, trước lúc khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, ngày 15.5.2022

ẢNH: MAI THANH HẢI

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần 2 có gì đặc biệt so với lần 1?

Giao lưu lần thứ nhất chỉ trong 1 ngày

Cách đây hơn 3 năm, ngày 15.5.2022, các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất, diễn ra tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai), Việt Nam và huyện Snoul, tỉnh Kratie (Campuchia).

Đại tướng Phan Văn Giang (trái) đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh tại cột mốc 69 ẢNH: MAI THANH HẢI

Tham dự sự kiện, về phía Việt Nam có đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Về phía Campuchia có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh.

Đúng 7 giờ 30, đại tướng Phan Văn Giang có mặt tại cột mốc biên giới cửa khẩu Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai) để thực hiện nghi thức chào cột mốc 69 trước khi sang Campuchia. Tại nước bạn, đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác tham gia các hoạt động trồng cây hữu nghị tại cột mốc; thăm và tặng quà Trường tiểu học Hun Sen 2 Thnu.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước duyệt đội danh dự Quân đội hoàng gia Campuchia đón đại tướng Phan Văn Giang sang thăm nước bạn ẢNH: MAI THANH HẢI

Sau đó, đại tướng Phan Văn Giang trở lại Việt Nam và tổ chức lễ đón đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm và làm việc.

Tại đây, lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước đã thực hiện nghi thức chào cột mốc; chứng kiến tuần tra chung; thăm Trạm xá quân dân y hữu nghị; thăm, tặng quà tại Trường tiểu học Lộc Tấn A.

Trước khi diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần 1, ngày 11.5.2022, tại Tây Ninh, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội hoàng gia Campuchia đã tổ chức hội đàm. Trong hình là đại tướng Hun Manet, Phó tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia (hiện nay là Thủ tướng Vương quốc Campuchia - bìa trái) và trung tướng Lê Đức Thái (nay là thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam) trao văn kiện sau hội đàm ẢNH: MAI THANH HẢI

Sau đó 2 bộ trưởng có buổi hội đàm nhằm đánh giá tình hình thế giới, khu vực, kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và phương hướng hợp tác quốc phòng song phương thời gian tới.

Nhiều hoạt động nổi bật trong giao lưu quốc phòng biên giới lần 2

Theo kế hoạch, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 sẽ được tổ chức trong 2 ngày (13 - 14.11) với rất nhiều hoạt động chính so lần thứ nhất.

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội biên phòng Tây Ninh, Việt Nam) và Đồn cảnh sát bảo vệ biên giới X9, Tiểu đoàn 609 (Ty công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia) phối hợp tuần tra biên giới

ẢNH: PHƯƠNG VY

Địa điểm tổ chức tại tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Đoàn đại biểu Việt Nam do đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và Đoàn đại biểu Campuchia do đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Long Thuận (Tây Ninh) ẢNH: MINH

Các hoạt động chính giao lưu, gồm: Chào, tô son cột mốc; trồng cây hữu nghị; diễn tập quân y chung; lễ khánh thành khu bán trú trường tiểu học tại tỉnh Tây Ninh; lễ kết nghĩa cụm dân cư 2 bên biên giới; tuần tra chung giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới 2 nước; lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị trường tiểu học tại tỉnh Svay Rieng; hội đàm và ký kết các văn kiện hợp tác giữa 2 Bộ Quốc phòng…

Đặc biệt, một số hoạt động trong khuôn khổ giao lưu đã được triển khai từ đầu tháng 11.2025 như:

Đoàn công tác Quân y Việt Nam - Campuchia tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.000 người dân biên giới xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam) và xã Kokir Saom, huyện Svay Teab, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới 2 nước, do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chỉ đạo Cục Quân y chủ trì, phối hợp với Quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân khu 7, Bộ đội biên phòng và Bệnh viện Quân y 175 triển khai thực hiện.

Thiếu tướng Trần Công Trường, Phó cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) phát biểu trước khi diễn ra hoạt động khám chữa bệnh ẢNH: BP

Chương trình "Giao lưu sĩ quan trẻ Bộ đội biên phòng Việt Nam và sĩ quan trẻ Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia lần thứ 3, năm 2025", diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tọa đàm.

Tặng 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh và xã Monourom, huyện Svay Teab, tỉnh Svay Rieng (Campuchia).

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân (Phó chính ủy Bộ đội biên phòng) trao bò giống cho hộ dân khó khăn ở xã Long Thuận, Tây Ninh ẢNH: BP

Trong tối nay (12.11), Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ trao 60 suất học bổng "Nâng bước em tới trường - con nuôi Đồn biên phòng" cho 30 học sinh Việt Nam và 30 học sinh Campuchia (2 triệu đồng/suất) trong buổi tọa đàm giao lưu văn nghệ tại Tây Ninh.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, tân Tư lệnh Bộ đội biên phòng (đứng) phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần 2, trong buổi làm việc tại Tây Ninh, chiều 11.11 ẢNH: NGỌC LÂM

Ngày mai (13.11), cùng với lễ khánh thành, bàn giao khu học bán trú trị giá 25 tỉ đồng tại Trường tiểu học Bến Cầu (Tây Ninh), Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng trao tặng 32 bộ máy tính (trị giá gần 1 tỉ đồng), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên.



