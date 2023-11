Phối hợp triệt phá tội phạm ma túy xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia

Ngày 29.11, tại TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2023.

Dự hội nghị có trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, trưởng đoàn Việt Nam; đại tướng Khing Sà Rạt, Cục trưởng Cục Chống tội phạm ma túy, Tổng cục Công an quốc gia, trưởng đoàn Vương quốc Campuchia.



Công an thu giữ số lượng ma túy lớn trong một chuyên án phối hợp Phan Tuấn Vũ

Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho hay Việt Nam và Campuchia đang thúc đẩy triển khai hiệp định thương mại biên giới nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại song phương, các cặp cửa khẩu đối biên được nâng cấp, từng bước cải thiện thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, người và phương tiện. Điều này một mặt tạo ra nhiều thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ bị các tổ chức tội phạm lợi dụng để hoạt động phạm tội qua biên giới, trong đó có tội phạm về ma túy. Theo Cục trưởng C04, trong những năm gần đây, trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực "tam giác vàng" qua Thái Lan, Lào, Campuchia về Việt Nam, rồi đưa đi nước thứ ba tiêu thụ có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Đáng chú ý, còn xuất hiện tình trạng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam dưới vỏ bọc du lịch, thăm người thân, đầu tư kinh doanh… ngụy trang và móc nối đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty "bình phong", thực chất để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. C04 đánh giá, những điều này làm cho tình hình tệ nạn ma túy ở cả hai nước năm qua tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công an 10 tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đã phát hiện 1.902 vụ, bắt giữ 3.595 đối tượng, thu giữ 65,6 kg heroin, 8 kg cần sa, hơn 591 kg, 99.176 viên ma túy tổng hợp. Trên toàn tuyến biên giới, Công an 10 tỉnh giáp Campuchia và TP.HCM đã vận động đầu thú, bắt giữ 21 nghi can, hiện còn khoảng 13 đối tượng bị truy nã về ma túy đang nghi trốn ở Campuchia.

Kết quả nổi bật trong thời gian gần đây là công tác phối hợp đấu tranh tội phạm ma túy ngày càng được nâng cao. Vụ án phối hợp điển hình là vào ngày 9.4, tại TP.HCM, Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ, Bình Thuận và Campuchia, C04 chủ trì phối hợp lực lượng chức năng Việt Nam và Campuchia đấu tranh chuyên án 568P, bắt giữ 12 nghi can, thu giữ 44 kg ma túy tổng hợp các loại, 19 kg heroin cùng nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan. Đồng thời trao đổi lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ 8 nghi can, thu giữ 11 kg ma túy tổng hợp.

Phối hợp kiểm soát công khai khu vực kinh doanh sòng bài

Trung tướng Nguyễn Văn Viện nhìn nhận dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy dọc theo tuyến biên giới hai nước chưa giảm, thậm chí còn có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất và phạm vi hoạt động, đòi hỏi hai bên đẩy mạnh hợp tác hơn nữa.

Cụ thể, củng cố và nâng cao chất lượng công tác trao đổi thông tin về tình hình kiểm soát ma túy và tiền chất thông qua đầu mối (đường dây nóng) giữa hai nước. Phối hợp điều tra, xác minh, bóc gỡ các đường dây ma túy, bắt giữ các đối tượng tội phạm và đối tượng truy nã về ma túy. Ngoài ra, tăng cường triển khai kiểm soát công khai các khu vực trọng điểm về ma túy như các tuyến đường bộ, đường thủy, sân bay, bến cảng thuộc địa bàn biên giới, các địa bàn nhạy cảm như khu vực kinh doanh sòng bài; tăng cường công tác quản lý trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh biên giới của hai nước.

Đồng thời, cần tiếp tục phối hợp triển khai, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn biên giới hai nước. Duy trì thực hiện hoạt động giao ban định kỳ giữa các lực lượng chức năng hai nước để trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp phòng, chống ma túy. Công an các tỉnh giáp biên của hai nước và địa phương liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng đối biên, nhất là triển khai tổ công tác để phối hợp đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Campuchia. Cần duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Khảo sát, đề xuất thành lập các Văn phòng BLO mới ở địa bàn biên giới hai nước...